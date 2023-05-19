Увозили в багажнике в лес и избивали: в Иркутской области осудили банду за разбойные нападения и похищения людей

Увозили в багажнике в лес и избивали: в Иркутской области осудили банду за разбойные нападения и хищения людей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области вынесли приговор в отношении группы мужчин из пяти человек за разбойные нападения, похищение человека и вымогательство. Об этом сообщают пресс-службы полиции, следственного комитета и УФСБ.

-Как установил суд, в июне 2021 года четверо мужчин в Боханском районе напали на местного жителя, избили его, а после похитили его авто, телефон и деньги. Более того, пострадавшего вывезли в багажнике в лес недалеко от села Казачье, - говорят в ведомствах.

Там мужчину снова избили, угрожая применением оружия, заставили копать яму. Мужчине удалось вырваться и скрыться от нападавших.

До этого, в декабре 2020-го, мужчины напали на иркутянина в микрорайоне Первомайский. У него также украли телефон и деньги. Затем фигуранты вымогали у знакомого 15 тысяч рублей, однако не добившись желаемого, избили его.

Сотрудники правоохранительных и следственных органов изъяли у мужчин огнестрельное оружие, патроны к нему, прибор для бесшумной стрельбы из пистолета ПМ.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 8 до 9 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и особого режимов.

Приговор в законную силу не вступил.