Стабильное тепло наконец-то придет в Иркутск. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

К концу мая только пришло в Иркутск настоящее тепло. Ведь за крайние два месяца «весны» жители областного центра чего только не натерпелись. И снегопады, и метели, и гололед. Многие сибиряки боятся, что и лето стоит ожидать только в августе. Между тем погода в Иркутске в июне 2023 года, судя по предварительному прогнозу, наконец-то порадует! Итак, что нас ждет в следующем месяце?

Погода в Иркутске в июне 2023

- Среднемесячная температура в июне по Иркутску будет не то чтобы жаркой, но и не холодной, - рассказала корреспонденту КП-Иркутск начальник гидрометеорологического центра Юлия Янькова. - Так, чаще обычного горожане на своих градусниках будут видеть до +13…+18 градусов. Это, кстати, на 1-2 градуса выше и около нормы. А вот цифры среднемесячной ночной температуры следующие. Чаще по ночам будет холодать до +5…+14 градусов. А днем на столбике термометра можно увидеть до +15..+23 градусов. В середине месяца воздух будет прогреваться до +25…+28. А в конце июня мы ожидаем повышение температур как ночью (до +17), так и днем (до +25…+30).

Радует, что стабильное тепло наконец-то придет в Иркутск. Можно будет с комфортом погулять в июньский праздник и выходные. Не омрачат дни и дожди. Как отмечают синоптики, жителям Иркутска придется редко пользоваться зонтами в июне. Ведь осадков в этом месяце будет ниже нормы. А вот в западных и северных районах области будет около и больше нормы.

- Пока рано говорить об аномальной погоде в Иркутске в июне 2023, - говорит Юлия Янькова.

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