«Поставили на зарядку и ушли гулять»: у семьи из Улан-Удэ сгорел дом из-за взорвавшегося телефона

У семьи сгорел дом из-за взорвавшегося телефона. Фото: личный архив героини публикации

Паспорт – единственное, что осталось после пожара у 46-летней жительницы Улан-Удэ Виктории Бочкаревой. Документ по счастливой случайности оказался у нее собой в тот день, когда она лишилась всего и разом. Пожар в доме ее семьи произошел в минувшую субботу, 16 мая.

- Я возвращалась с работы и увидела вдалеке дым. Добежала до дома, и, пока открывала калитку, начала набирать номер телефона пожарных, - рассказывает Виктория Бочкарева. - Огонь распространялся молниеносно! Спасти ничего не удалось. Пламя буквально вмиг все уничтожило. К счастью, не было ветра. Но все равно огонь перекинулся на соседский участок. У них пострадал забор, вольер и полопались окна…

Как позже выяснили пожарные, причиной ЧП стало короткое замыкание. А возникло оно, как предполагает Виктория, из-за… старого кнопочного телефона! Сыновья Виктории, старшему из которых 12, а младшему 7 лет, поставили гаджет на зарядку и побежали играть на улицу, за ограду. Супруга женщины в тот момент не было.

- У телефона была немного вздутая батарея. А зарядное устройство нагревалось, когда его включали в розетку, - рассказывает Виктория. – Но я тогда даже и не думала, что телефон может станет причиной такого исхода…

Бочкаревы стали владельцами собственных соток семь лет назад. Купили на средства маткапитала, а дальше построили дом площадью 56 квадратов. Планировали в этом году заняться его утеплением. Но, к сожалению, теперь семья вынуждена думать, где вообще жить… Одежда, мебель, бытовая техника и крыша над головой, - ничего не осталось. Сгорели и многие документы семьи.

- Сейчас мы живем в пустующем доме, который нам предоставили добрые люди. Нам помогли с обувью, посудой, продуктами. Пока не хватает только мебели. Мы с ребятишками ютимся на одном диване. Муж спит на надувном матраце, - рассказывает Виктория.

Погорельцы нуждаются в материальной поддержке. Скорее всего, Бочкаревы будут восстанавливать и обживать маленький старый домик, площадью 20 квадратных метров, который был приобретен вместе с участком и использовался как кладовка. Там хранили инструменты и ненужные вещи. Огонь уничтожил его частично, пострадала крыша здания.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Николай Буднев, декан физического факультета ИГУ, профессор:

- Как правило, такие инциденты происходят во время зарядки, сами по себе телефоны взрываться или загораться не должны. В любой момент в сети может произойти короткое замыкание. И если в зарядном устройстве есть неисправность или оно некачественное, велика вероятность того, что при подаче 220 вольт, прибор загорится и спровоцирует пожар. Как себя обезопасить? В первую очередь, следите за исправностью проводов. Чтобы не было оголенных участков в местах разъемов. И также важно, чтобы электроника не находилась сверху или рядом с на легковоспламеняющимися предметами во время зарядки. Ну и еще один – лучше заряжать сотовые, когда вы рядом. Также не стоит оставлять работающую бытовую технику, когда дома никого нет. Тогда в случае чего, успеете отреагировать.

КСТАТИ

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