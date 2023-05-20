Ссора обернулась резней: мужчина в порыве ярости убил жену ножницами

Жителя Читы заключили под стражу за убийство жены ножницами Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередная ссора супругов из Читы обернулась жестокой расправой. Это произошло 15 мая в микрорайоне Молодежный. Между 48-летним мужчиной и его гражданской супругой началась словесная перепалка. Выйдя из себя, сибиряк схватил ножницы и...вонзил их в грудь женщины. Ранение оказалось не совместимым с жизнью, вскоре сибирячка скончалась.

- Муж погибшей был задержан следователями, - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю. - В ходе допроса мужчина признался, что во время конфликта был пьян. Он полностью признал свою вину и в ходе проверки показаний на месте подробно рассказал следователям об обстоятельствах совершенного преступления.

Следователи Черновского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Забайкальскому краю завели в отношении мужчины уголовное дело. По ходатайству следствия суд вынес решение заключить обвиняемого под стражу. Правоохранителям предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшей трагедии.