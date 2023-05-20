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Происшествия20 мая 2023 3:40

Ссора обернулась резней: мужчина в порыве ярости убил жену ножницами

Жителя Читы заключили под стражу за убийство жены ножницами
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Жителя Читы заключили под стражу за убийство жены ножницами

Жителя Читы заключили под стражу за убийство жены ножницами

Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередная ссора супругов из Читы обернулась жестокой расправой. Это произошло 15 мая в микрорайоне Молодежный. Между 48-летним мужчиной и его гражданской супругой началась словесная перепалка. Выйдя из себя, сибиряк схватил ножницы и...вонзил их в грудь женщины. Ранение оказалось не совместимым с жизнью, вскоре сибирячка скончалась.

- Муж погибшей был задержан следователями, - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю. - В ходе допроса мужчина признался, что во время конфликта был пьян. Он полностью признал свою вину и в ходе проверки показаний на месте подробно рассказал следователям об обстоятельствах совершенного преступления.

Следователи Черновского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Забайкальскому краю завели в отношении мужчины уголовное дело. По ходатайству следствия суд вынес решение заключить обвиняемого под стражу. Правоохранителям предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшей трагедии.

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