После схода 11 вагонов грузового поезда в Забайкальском крае возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили в Забайкалье после схода 11 вагонов грузового поезда. Фото: Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Уголовное дело возбуждено в Забайкальском крае после схода 11 вагонов грузового поезда на перегоне Приисковая-Куэнга. В случившемся следователи усмотрели такие признаки преступления, как «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба».

- Сход вагонов произошел 21 мая в 2.18 ночи по местному времени, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. - В результате чего произошло опрокидывание семи порожних вагонов и одного груженого соей. Пострадавших нет, повреждено 200 метров железнодорожного полотна и 1 километра электрических сетей.

Ущерб не малый. Но точную цифру пока специалисты не озвучивают. Сейчас следователи и криминалисты устанавливают причины схода.

- В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути, - поделились в пресс-службе Забайкальской железной дороги. - Движение поездов по перегону временно приостановлено. Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены четыре восстановительных поезда. Создан оперативный штаб по ликвидации последствий.

Из-за происшествия задержаны ряд пассажирских рейсов на Забайкальской железной дороге и назначен один дополнительный поезд Чита – Москва. На нем от станции Чита-2 к месту назначения отправятся пассажиры поезда Владивосток-Москва.

КОНКРЕТНО

Задержаны поезда:

пассажирский поезд № 1 Владивосток – Москва;

пассажирского поезда № 8 Новосибирск – Владивосток.

Отменены поезда

№ 6211 Чернышевск – Шилка;

№ 6212 Шилка – Чернышевск.