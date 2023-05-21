Выбежавшая на взлетную полосу аэропорта лиса помешала вылету рейса Иркутск-Москва

Специалисты прокуратуры выяснят, как животное попало на территорию аэропорта в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Необычный инцидент произошел накануне в аэропорту Иркутска. Собиравшийся улететь в Москву экипаж «Аэробуса-320» прервал взлет из-за выбежавшей на взлетную полосу лисы. Случилось это 20 мая. Взлет был прерван успешно и никаких серьезных последствий не вызвал. Информацию КП-Иркутск подтвердили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

- Руление борта было вовремя прервано, - рассказали в ведомстве. – Взлет прекратили, был проведен осмотр взлетно-посадочной полосы. Когда убедились в отсутствии животного, самолет вылетел. Заняло по времени это меньше часа.

Согласно информации онлайн-табло иркутского аэропорта, борт отправился в небо и пассажиры рейса Иркутск-Москва благополучно добрались до столицы. Проверкой инцидента займутся специалисты Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры. Они выяснят, как лиса пробралась на территорию аэропорта.

Стоит отметить, что дикие животные изредка, но все же выходят на взлетные полосы. Так, например, осенью прошлого года прогулка по взлетке стоила жизни все той же лисе. Самолет при посадке рейса из Сургута столкнулся с ней в аэропорту Санкт-Петербурга. Животное выбежало внезапно, избежать столкновения не удалось. Останки с полосы позднее убрали работники Пулково.

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