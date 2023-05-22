"В окопах молятся на разных языках, но все - о победе": Герой РФ из Забайкалья выступил перед Владимиром Путиным. Фото:личный архив Баира Цыдыпова

Состоялся Совет по межнациональным отношениям. На нем Герой России, военнослужащий из Забайкальского края Балдан Цыдыпов выступил с речью перед президентом России Владимиром Путиным.

- Я считаю, что сегодня каждый участник СВО герой. Герой нашего времени. Боевые действия - это большие испытания для нашего многонационального народа, они очень сплачивают нас. Там в окопах, молятся на разных языках, разным богам. Но молятся об одном - об общей победе. Поэтому для врага мы все – буряты, чеченцы, тувинцы, русские, якуты – русские солдаты. И это честь для нас, - сказал он.

Также он добавил, что любит как свою малую родину, Бурятию, так и всю Россию. Балдан Цыдыпов отметил, что чтит традиции своего народа и гордится ими.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Филиалы этого фонда будут работать по всей стране.

В состав наблюдательного совета фонда как раз-таки вошел и Балдан Цыдыпов. Отметим, что он в марте прошлого года спас 150 бойцов, практически в одиночку приняв огонь на себя.