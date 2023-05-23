Сад памяти появился в Иркутском районе. Фото предоставлены пресс-службой Страховой Компании "Гелиос"

На выгоревшем участке леса площадью 2,3 гектара за деревней Московщина появился зеленый мемориал. 22 мая на этом участке заложили хвойную аллею из 4,6 тысячи саженцев сосны. Так прошла международная акция «Сад памяти», в которой приняли участие представители органов власти, общественные деятели, волонтеры, сотрудники Иркутского филиала Страховой Компании «Гелиос», студенты вузов, учащиеся средних профессиональных учебных заведений и члены школьных лесничеств.

И это только начало: всего в Приангарье в рамках акции «Сад памяти» будет высажено 116 тысяч сеянцев. Так, отдавая дань воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, восстанавливаются пострадавшие от пожаров леса.

- Совместными усилиями мы делаем большое дело: сохраняем прошлое и настоящее ради будущих поколений, - рассказал директор Иркутского филиала Страховой Компании «Гелиос» Андрей Машеев. - Тысячи зеленых памятников, высаженных сегодня, - настоящая победа жизни над смертью.

Ежегодно сады памяти высаживают по всей России и за ее пределами. За время проведения акции «Сад памяти» деревья высадили более 5 миллионов человек из 50 стран мира.

Автор текста: Надежда Иванова.

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