Полиция Иркутской области проводит проверку из-за конфликта в Хомутово с избиением собаки Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники полиции проводят проверку по факту конфликта, произошедшего в селе Хомутово Иркутской области. Все дело в том, что в социальных сетях активно распространяется ролик с жестоким обращением по отношению к собаке. Также распространялась информация, якобы житель убил ее. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел региона в своем телеграм-канале.

-Еще на прошлой неделе в дежурную часть отдела полиции поступил сигнал о произошедшем конфликте в Хомутово. К месту происшествия сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов, - говорят в МВД.

Все дело в том, что между родственниками завязался конфликт из-за раздела имущества - недвижимости. Мужчина повредивший автомобили возместил ущерб, стороны каких-либо претензий друг к другу не имеют.

В рамках действующего законодательства сотрудники полиции, после заключения медиков о нанесенных телесных повреждениях, дадут правовую оценку действиям виновного лица.

Что касается информации о смерти домашнего животного, то она не соответствует действительности, утверждают в министерстве внутренних дел Иркутской области.