"Вы можете потерять деньги": начальница "помогла" мошенникам украсть у своих подчиненных больше 3 млн рублей

Лишились трех миллионов:В Иркутске мошенники развели начальницу предприятия и вынудили ее привести в банк подчиненных Фото: Даниил ОПАРИН

Сразу несколько работников одного аграрного предприятия стали жертвами мошенников в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона в своих социальных сетях.

-Изначально мошенники позвонили 38-летней управляющей. Звонивший мужчина сказал, что он сотрудник службы безопасности банка. Далее по уже стандартной схеме он предложил женщине взять кредит, а потом перевести все деньги на некий безопасный счет, - говорят в ведомстве. Управляющая обратилась за помощью к своей подчиненной. Они вместе отправились в банк. При этом злоумышленник попросил не класть трубку, пока те идут в банк.

Когда потерпевшая выполнила все требования мошенников, аферист решил "обработать" ту самую подчиненную, которая шла со своей начальницей в банк. И ее злоумышленнику удалось обмануть тоже.

Более того, мошенник заверил женщин в том, что денег могут лишиться и их коллеги. Иркутянки вернулись на рабочее место и всем рассказали столь тревожную новость.

После этого коллектив отправился в банк, чтобы выполнить все указанные условия звонивших.

Теперь сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего, выясняются все обстоятельства. Мошенникам удалось выманить у работников сельхозпредприятия суммарно свыше трех миллионов рублей. В полиции напомнили, что не стоит сообщать незнакомым людям защитный код карты, ее пин-код, срок действия и свои персональные данные.

Если вы сомневаетесь в том, от кого поступил звонок, лучше прекратить разговор и перезвонить на горячую линию самостоятельно.