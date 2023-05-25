Находим иммунитет в ряженке, а здоровый кишечник в йогурте

Любой продукт от молочной кухни, прежде чем попасть на прилавок, проходит многоступенчатую проверку. Фото: Анна Суржанская

«Лучшие коровки дарят молоко, чтобы моему животику было хорошо!», - это не отрывок детского стихотворения и не рекламный слоган. Это импровизация 5-летней покупательницы, пришедшей вместе с мамой на молочную кухню Иркутского комбината питания и скучающей в очереди. Не одно поколение иркутян выросло на продуктах данного бренда, его знают и любят. Молоко, творог, кефир, ряженка, йогурты и многое другое - всего более 70 наименований продукции. Основная цель - обеспечить горожан максимально полезной и свежей продукцией.

Качество продукции - особая ответственность и гордость производителя. Любой продукт от молочной кухни, прежде чем попасть на прилавок, проходит многоступенчатую проверку. За это отвечает специальный отдел качества. Сначала проверяется сырье, а затем, когда молоко уже поступает в систему, каждый из многочисленных этапов изготовления: технологическая обработка и процесс сквашивания, розлив и охлаждение в специальной камере до определенной температуры. Удивительно, но эти сложнейшие процессы производства и контроля специалисты предприятия успевают реализовать за двадцать с небольшим часов, меньше суток.

Покупатель всегда может приобрести самые свежие молочные и кисломолочные продукты. Фото: Анна Суржанская

- Логистика у нас тоже выстроена таким образом, чтобы максимально сократить срок доставки готового продукта «до прилавка». В течение почти суток продукцию изготавливают, затем ночью водители ее забирают, чтобы уже к началу рабочего дня доставить в 46 раздаточных пунктов молочной кухни в Иркутске, Ангарске и Шелехове. Так покупатель всегда может приобрести самые свежие молочные и кисломолочные продукты, - подчеркивает Анастасия Березикова, оператор ПК «Молочной кухни».

А ведь предприятие производит не только стандартный набор - молоко, кефир, творог, но и продукты особой полезности, такие как биолакт и бифилин. Нина Гмира, менеджер активных продаж «Молочной кухни», рассказала об уникальности и пользе этих напитков.

Фото: Анна Суржанская

- Сроки годности у этих продуктов не более пяти суток. Это значит, что в их составе только натуральные компоненты, никаких консервантов и других вредных элементов. Биолакт-МК - это кисломолочный продукт с ацидофильной палочкой - полезной и дружественной бактерией. Он способствует поддержанию собственной нормальной микрофлоры кишечника. Бифилин-Д (лакто)- еще один наш уникальный лечебно-профилактический продукт, также из цельного коровьего молока, подвергнутого пастеризации и сквашенного специально подобранными штаммами чистых культур термофильных молочнокислых стрептококков и ацидофильной палочки с добавлением бифидобактерий. Оба напитка разрешены для детей с восьми месяцев и взрослых с целью предупреждения и лечения заболеваний пищеварения, желудочных коликов, дисбактериоза, профилактики авитаминоза и сердечно-сосудистых заболеваний, восстановления естественной кишечной микрофлоры после лечения антибиотиками.

Фото: Анна Суржанская

Молочная кухня реализует свою продукцию, в том числе и бесплатно, в рамках социальной программы Иркутского комбината питания для малообеспеченных семей. Граждане, попадающие под эту категорию, могут обратиться в департамент здравоохранения и социальной помощи населению* с подтверждающими документами и на их основании получить так называемое уведомление или рецепт на бесплатное получение, с которым можно обратиться в пункты выдачи молочной кухни. Продукция в рамках этой программы рассчитана на детей с 6 месяцев до 2 лет. Самым маленьким выдается творог объемом 0,3 литра, малышам с 8 месяцев до года - творог и биолакт-МК, а детям от года до двух лет - творог большей граммовки и биолакт-МК. На сегодняшний день около 1000 малоимущих семей уже пользуются бесплатными рецептами.

* Подробности по телефону 8 (3952) 520-250 - Департамент здравоохранения и социальной помощи населению КСПК администрации города Иркутска.