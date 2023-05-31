“Слата” рассказала, сколько шашлыка и фруктов съедят этим летом. Фото компании.

В “Слате” отмечают: летом традиционно растёт спрос на мясные полуфабрикаты для гриля и свежие фрукты, ведь именно в это время наступает сезон косточковых. В этом сезоне на полках супермаркетов появятся новые виды шашлыка и экзотическое желтое манго.

Так, помимо классики, которая всегда пользуется наибольшим спросом - а это шашлык из свинины классический и по-кавказски - любителей жареного мяса ждет множество новинок.

- В начале летнего сезона мы расширили ассортимент по шашлыкам из свинины и из курицы в различных маринадах, добавили продукцию для гриля (ребрышки), колбаски и купаты, - рассказал заместитель коммерческого директора ТС «Слата» Сергей Дорохов.

Собственное производство “Слаты” так же занчительно расширило ассортимент готовой мясной продукции. Помимо традиционных рецептов, добавлены новинки по куриному шашлыку.

- Теперь покупатели смогут попробовать куриные бедрышки в кефирном маринаде, крылышки в майонезном маринаде и шашлык из куриного филе. И одной самых ожидаемых новинок стал стейк из свинины для гриля, - добавил Сергей Дорохов.

В “Слате отмечают”, что стоимость мясной продукции осталась на уровне прошлого года. Всего же в этом сезоне планируется поставка более 24 тонн шашлыка из мяса и курицы.

Еще больше, не менее 80 тонн, приедет свежих фруктов: персиков, нектаринов, сливы, черешни и абрикосов.

- В этом году чуть раньше начался сезон продаж косточковых. У поставщиков хороший урожай и в мае этого года мы уже привезли в 7 раз больше фруктов, чем в мае 2022 года. Это связано с тем, что в прошлом году не многие могли похвастаться хорошим урожаем, а в 2023 все плантации цветут и ожидается хороший урожай, - рассказал руководитель направления ВЭД и ФРОВ ТС «Слата» Андрей Зудов.

Фрукты едут к нам из Узбекистана, Казахстана, Турции и Китая. Кстати, из Поднебесной привозится четверть всего объема. Оттуда же приедет и новинка этого сезона - желтое манго. До сентября его привезут около 60 тонн.

- Манго пользуется большой популярностью среди наших покупателей. Мы хотим, чтобы оно простояло весь сезон на наших полках наравне с яблоками и грушами. Мы везем его из Китая, но по вкусу и качеству оно нисколько не отличается от тайского. Ведь это один и тот же сорт, да и выращивается оно в тех же климатических условиях. Но из Тайланда нет отлаженной логистической цепочки, что делает конечную стоимость фрукта значительно больше, а из Китая есть, - объяснил Андрей Зудов.

Все фрукты, попадающие на полки супермаркетов “Слата” проходят тщательную проверку в распределительном центре. Контроль включает в себя проверку разрешительных документов, подтверждающих качество и безопасность, внешний осмотр, вид в разрезе, вкус и запах. Только если к товару нет никаких претензий, он отправляется по магазинам, так что покупатели сети могут не сомневаться во вкусе и безопасности продуктов.