«Уха с нефтью, сэр!»: 8 необычных блюд, ради которых стоит отправиться в путешествие по России

А еще пирожки посикунчики, козули и салат из лопуха - пальчики оближешь! Фото: Фото «Visit Tyumen», туроператор г. Тюмень ООО «Континент».

Попробовать посикунчики или уху с нефтью возможно! Мы составили маршрут вместе с шеф-поваром - победителем телешоу «Битва шефов», поваром с 20-летним стажем Андреем Малхановым.

ПОСИКУНЧИКИ – ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Программа-минимум: одна из крупнейших в России пещер - Кунгурская ледяная, музей древностей со скелетами динозавров, странный памятник «пермяк - соленые уши» (по легенде, так называли работников промысла, таскавших на плечах мешки с солью: уши пропитывались ею, увеличивались и краснели) и посикунчики. При готовке мясо для начинки необходимо мелко нарезать, то есть «посечь», отсюда и название. С виду блюдо напоминает маленькие-маленькие чебуреки, их жарят в раскаленном масле. Тесто - как в пельменях, начинка - фарш из свинины и говядины.

Пирожки посикунчики очень похожи на мини-чебуреки. Фото: Елена СИНИЦА

Рецепт этих вкусных пирожков в Перми знают в каждом доме. Фото: Елена СИНИЦА

МОНГОЛЬСКАЯ СОЛЯНКА - БУРЯТИЯ

Отдых на Байкале - это не про пляжи, так как вода ледяная даже в разгар лета, а про походы, экскурсии и знакомство с национальным колоритом. Побывайте на острове Ольхон, узнайте бурятские легенды и не забудьте отведать национальный бурятский суп. В бараний бульон добавляются курдючный жир, фрикадельки, картофель, морковь, репа, капуста, фунчоза и зелень. Запить предложат соленым чаем на бараньем жире. Зутран-чай - еще одна диковина с берегов Байкала. Изначально использовался шаманами для проведения обрядов. - Говяжий или бараний жир растапливается, после чего в нем обжаривается ячменная мука и заливается зеленым чаем с молоком, - рассказывает шеф-повар. - По вкусу добавляют соль, а для сытности - борц (сушеное монгольское мясо) или топленое сливочное масло.

САЛАТ ИЗ ЛОПУХА - САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Регион состоит из 87 островов, живописных скал, мысов и бухт. Во время экскурсий продегустируйте рыбные блюда и обязательно салат из лопуха. Но не того, который растет в каждом палисаднике. Этот лопух особенный - сахалинский, известный под названием «белокопытник».

Используются лишь стебли лопуха. Фото: ресторан "Азия", г. Южно-Сахалинск.

При этом ценность не в листьях гигантского растения, что больше метра в диаметре, а в его стеблях. Их замачивают на ночь, чистят, отваривают, режут на кусочки, обжаривают вместе с луком, добавляя азиатские специи и соевый соус.

Вот так выглядит салат из лопуха в ресторане. Фото: ресторан "Азия", г. Южно-Сахалинск.

ЧЕРНЫЙ БУЛЬОН - ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Ханты-Мансийске находится самый большой в стране парк-реконструкция доисторических времен под открытым небом. А в Тюмени приятно пройтись по набережной реки Туры, а после поужинать ухой с нефтью. Действительно ли в черном, как смоль, супе есть «жидкое золото», которым богата Тюменская область, или это лишь суровый маркетинг? Повара честно признаются, что в качестве красителя используют чернила каракатицы. Насыщенный бульон варят из нескольких видов рыбы. Так, в рецепте тюменского шеф-повара Давида Хачатряна упоминались муксун, нельма и стерлядь.

Фото «Visit Tyumen», туроператор г. Тюмень ООО «Континент»

АРКТИЧЕСКАЯ УХА С КРАБОМ – МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Здесь удивит первый в мире атомный ледокол «Ленин», самый северный океанариум, невероятные пейзажи и полярное сияние. Из гастрономических чудес - уха без рыбы. Такое возможно лишь в арктической кухне. Рецепт появился из-за близости к Баренцеву морю, естественной среде обитания дальневосточных крабов, поймать которых местным жителям проще простого. Примечательно, что изюминка фирменного супа - не мясо краба, а его панцирь, который варят в течение нескольких часов. Затем в бульон добавляются водоросли, креветки, гребешки, сливки и ягоды морошки.

САЛАМАТ - САХА (ЯКУТИЯ)

Полюс холода Оймякон, где температура опускается до -60, национальный заповедник с живописными скалами Ленские столбы, самый большой в мире алмазный карьер… Для полноты впечатлений в Якутии стоит попробовать местный деликатес - саламат. Блюдо покоряет простотой приготовления и глубоким сакральным смыслом. В саламате вы не найдете ничего, кроме воды, молока, сливочного масла и муки. Все это обжаривается в сковороде и заливается кипятком - получается золотистая мучная каша. Ее в Якутии подают на свадьбах, юбилеях и используют для задабривания духов и божеств.

Примечательно, что в Бурятии тоже есть свой саламат. Фото: Ольха Халбаева.

- Важно! Ритуальное блюдо нельзя есть вилкой, это признак неуважения, - предупреждает Андрей Малханов. - Пробуя саламат, используйте только ложку. А тем, кто не привык к жирному, советую не переусердствовать. Оптимальная порция на человека - 50 граммов

КОЗУЛИ - АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Пейзажи Северного Ледовитого и Атлантического океанов, загадочные замки и церкви, стоянки древних людей, 500-летние деревья, арктические пустыни - прогулки по паркам и заповедникам Архангельской области и так запомнятся, а чтобы точно закрепить эффект, привезите оттуда козули. Считается, что это древнейшее печенье, традиционное угощение у поморов, которые жили в Архангельской губернии на берегу Белого моря и северных рек. Слово «козуля» - как раз поморское, означает «завиток». Сегодня сладкие фигурки животных, птиц, елочек, звезд и варежек из теста принято выпекать на праздники, чтобы угощать домочадцев и гостей. По вкусу они напоминают пряники с медом. Только в Архангельске можно найти такое количество козуличниц (мастериц по козулям. - Ред.).

МОРОЖЕНОЕ ИЗ ЖИРЯ ОЛЕНЯ – ЧУКОТКА

Полярные дни и ночи, заброшенные поселения эскимосов, Китовая аллея с гигантскими костями и черепами - Чукотка идеально воплощает представление о крае земли. И кухня соответствующая. Такого мороженого, как здесь, вы точно не пробовали. Никакой шоколадной глазури и стаканчиков, а только чукотский хардкор. Традиционное лакомство акутак состоит из жира оленя и нерпы, ягод и снега! Дети вряд ли будут рады такой сладости, а вот взрослым, не поверите, она очень нравится. Как приготовить эскимосскую вкусность?

- Мелко нарезанный олений жир топится на медленном огне, после чего убираются шкварки, - рассказывает шеф-повар. - Добавляются топленый жир нерпы и ягоды: морошка, голубика либо шикша. Смесь тщательно перемешивается, соединяется с рыхлым снегом и вновь перемешивается. Затем отправляется в холодильник до полной заморозки.

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