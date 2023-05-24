«Мы даже не смогли ее похоронить»: пара живодеров больше 50 раз ударила топором привязанную к дереву хаски Марусю

5-летнюю хаски по кличке Маруся сначала украли, потом вывели в лес, привязали к березе и зарубили топором. Фото: Кристина Маслова.

Эта дикая история произошла летом прошлого года. По пабликам Сибири в социальных сетях разлетелось леденящее кровь видео. Досмотреть до конца отважились немногие – не для слабонервных. На кадрах сначала почти ничего не видно, только слышен визг. Потом в кадре появляется лицо мужчины, он, кажется нетрезвым, а потом и тот, кто издавал визг – хаски… И ее прямо на ролике начинают жестоко убивать – наносить топором удар за ударом. Убийство при этом было совсем неслучайным: 5-летнюю хаски по кличке Маруся сначала украли, потом вывели в лес, привязали к березе и зарубили топором. Зверства записывали на камеру. Это случилось в Малой Еланке. Спустя год, 23 мая 2023 года, живодерам огласили приговор. Иркутский районный суд приговорил их к 1,5 годам исправительных работ. Хозяйка Маруси Анжелика Миронова рассказала КП-Иркутск, как ей удалось привлечь к ответственности обидчиков любимой Маруси.

Щенка Кристина купила в Ангарске за 65 тысяч рублей. Фото: Кристина Маслова.

- Моя 28 летняя дочь Кристина еще в детстве постоянно приносила дом бездомных котят и щенят. А когда выросла и съехала от меня, решила завести себе хаски. Ей так нравилась эта порода. В 2017 году купили у Ангарского заводчика месячного щенка за 65 тысяч, - рассказывает 49-летняя Анжелика Миронова. – Назвали Марусей. Таких добрых и ласковых собак я еще не встречала.

Через три года Кристина вышла замуж и забеременела. Было решено отдать Марусю маме, пока ребенок не повзрослеет. Ведь собака активная, нужно выгуливать несколько раз в день минимум по 3 часа. Того требует порода. Хаски нельзя засиживаться, иначе разнесут весь дом. Молодая мама не смогла бы разорваться между Марусей и младенцем. Так, собачка прожила у Анжелики около полугода.

Прожила Маруся всего 5 лет. Фото: Кристина Маслова.

- А потом подруга Кристины, которая жила в деревне Малая Еланка, предложила перевезти собаку к ней, - рассказывает Анжелика. - Так Маруся прожила там около двух лет. Дочь приезжала каждую неделю, привозила корм и игрушки. А летом зачастую оставалась погостить.

В августе 2022 года один за другим жители Малой Еланки стали отправлять Кристине то самое видео, которое заполонило социальные сети. В «герое» записи сразу узнали одного из соседей, а в жертве – хаски Кристины. Дело в том, что во всем селе жила только одна собака породы хаски – Маруся. Однако Кристина все равно отказывалась верить и поспешила в деревню в надежде найти Марусю живой и невредимой. Но от подруги узнала, что ее любимица пропала… Найти виновных удалось быстро, они засветили свои лица на кадрах, да и не скрывались. Как позже сами объяснили свой зверский поступок: с собакой расправились за то, что она забежала в их двор и якобы укусила котенка. Позже кто-то их местных жителей опубликовал видео в социальных сетях. Но именно оно и стало главным доказательством в деле.

Кристина давно мечтала о собаке породы хаски. Фото: Кристина Маслова.

- Мы сразу приняли решение идти в полицию, чтобы негодяев наказали, - в слезах рассказывает Анжелика. – В суд дело попало в феврале 2023 года. А 12 марта состоялось первое заседание. Вину убийцы свою признали. Суд им дал 1,5 годам исправительных работ. Но мне этого мало: я хочу, чтобы они попали в тюрьму. Как только решение вступит в законную силу, будем подавать апелляцию.

- Мужчина и женщина признаны виновными по статье 167 части 1 и по статье 245 части 2 п.п.а,в УК РФ, комментируют в Иркутском районном суде. - За совершенные деяния им назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1,5 года с удержанием 10% от дохода в счет государства, - комментируют сотрудники суда.

ЗВОНОК В ПОЛИЦИЮ

Объяснили поступок тем, что животное забежало на их участок

- В сентябре прошлого года в сети Интернет сотрудники полиции наткнулась на видео, на котором мужчина издевается над животным, - добавляют сотрудники ГУ МВД по Иркутской области. - Изучив его, были установлены причастные люди. Задержанными оказались двое жителей деревни Малая Еланка. 35-летний мужчина и 37-летняя женщина обвинялись в совершении преступления по факту жестокого обращения с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов. Житель Приангарья в алкогольном опьянении убил собаку из-за того, что накануне животное забежало на их участок.