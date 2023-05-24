Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 мая 2023 9:40

Упали остановки и сорвало крышу у школы: последствия сильного ветра в Иркутской области 24 мая 2023

Последствия сильного ветра в иркутской области 24 мая 2023: [фото, видео]
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Шквалистый ветер с порывами до 25-27 метров в секунду обрушился на Иркутскую область.

Шквалистый ветер с порывами до 25-27 метров в секунду обрушился на Иркутскую область.

Шквалистый ветер с порывами до 25-27 метров в секунду обрушился на Иркутскую область. Сотрудники МЧС заранее предупредили жителей о сюрпризах непогоды. Ведь кроме ветра на Приангарье нагрянули сильные дожди, ливни, грозы, град. К счастью, никто из людей не пострадал. Только остановки, деревья и школьная крыша.

Так, жители Усть-Кута сейчас бурно в социальных сетях обсуждают, сорвавшуюся крышу на одной из школ города. Ветер был настолько сильный, что оторвал с корнем покрытие.

- Ладно, хоть не прибило никого! – пишут в соцсетях жители Усть-Кута.

Но Усть-Кут не единственный город Приангарья, где наследил ветер. Пострадали постройки и в Слюдянке. Так, на одной из улиц города сорвало крышу у супермаркета.

- Этими железными листами чуть женщину не убило. Она кое-как выбралась из-под листов. Потом быстро побежала. Видимо в шоке была, - рассказывают очевидцы с места событий.

Дошло штормовое и до Иркутского района. В Марково шквалистый ветер снес автобусную остановку. Очевидцы сообщают, что пострадал мужчина, на которого она упала.

Но уже завтра, 25 мая, жара снова накроет Приангарье. Так, в столице региона воздух прогреется до +26...+28 градусов. енек обещает быть солнечным, без дождя. Ночью столбик термометра покажет +5...+7.

КАРТИНА ДНЯ