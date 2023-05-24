Комиссия минобра Иркутской области осматривает школу в Слюдянке, где сорвало крышу ветром. Фото: прокуратура Иркутской области

Комиссия минобра региона проводит осмотр школы в Слюдянке, с которой соврало часть крыши. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Специальная комиссия проводит осмотр школы №4 в Слюдянке, где 24 мая сорвало часть крыши, - говорят в правительстве.

Как говорят в минобре, все случилось из-за сильных порывов ветра, крышу сорвало в той части здания, где находится спортивный зал. В результате происшествия пострадавших нет. Сейчас проведена уборка на пострадавшей площади крыши, вокруг здания установлено ограждение.

В ближайшие дни территорию очистят от упавших частей кровли полностью, с 1 июня в школе начнет работать детская летняя площадка для ребят. Теперь же комиссии также предстоит оценить ущерб, после примут решение о восстановлении.

Свою проверку организует и прокуратура Слюдянского района. Ведомство оценит соблюдение строительного, градостроительного законодательства.

Завтра, 25 мая, в школе состоится последний звонок. Мероприятие пройдет на территории школы.