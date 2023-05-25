Шесть проектов по благоустройству территорий победили в грантовом конкурсе ИНК

«Небесные олени над угрюм-рекой" Катангской библиотеки села Ербогачён.

Подведены итоги очередного грантового конкурса от Иркутской нефтяной компании «Район моей мечты-2023». Победителями стали шесть проектов из Усть-Кута, Усть-Кутского и Катангского районов. Все они направлены на развитие городской среды.

- Грантовый конкурс «Район моей мечты» - это инструмент поддержки общественных инициатив, который позволяет сделать территорию проживания комфортной, уютной и красивой - рассказала директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти ИНК Ольга Харина. - Проекты на конкурс поступают самые разные: одни направлены на благоустройство придомовых территорий, другие на благоустройство территорий около учреждений культуры и образования, но у всех этих проектов конечными благополучателями являются местные жители разных возрастов. А для компании это самый главный критерий эффективности наших социальных инвестиций.

Участие в конкурсе принимают общественные и некоммерческие организации, ТСЖ, бюджетные организации. Жюри оценивало 17 заявок - в два раза больше, чем в прошлом году! Учитывались правильность оформления, число потенциальных благополучателей, актуальность и значимость проекта для территории. Проекты-победители должны быть реализованы до 15 ноября. На всех этапах реализации проекта участники получают консультационную помощь от организаторов.

В Усть-Куте гранты получат детский сад № 22, Молодежный Центр БАМ «Территория молодежи» и Центр дополнительного образования. Все они будут заниматься благоустройством прилегающих территорий.

- Центральная дорожка перед Центром очень проблемная, осел грунт, постоянно стоит вода, - рассказала представитель Центра дополнительного образования Наталья Семенюк. - У нас занимается около 60 детей с инвалидностью, дети с ОВЗ. А вода как раз находится перед пандусом, что создает много неудобств. Поэтому мы решили поучаствовать в грантовом конкурсе, чтобы реализовать проект и сделать доступную среду всем детям. Также нашему Центру в этом году исполняется 65 лет – и такое благоустройство будет хорошим подарком.

В поселке Верхнемарково на средства гранта будет благоустроена территория дошкольного учреждения №27. Также финансирование получит Эвенкийский этнокомплекс под открытым небом «УРИКИТ» в Катангском районе. Это проект предполагает создание этнокомлекса и обустройство интерактивного музея, где можно будет познакомиться с бытом и жизнью эвенков, коренных жителей этой северной территории.

Еще один проект-победитель - «Небесные олени над угрюм-рекой" Катангской библиотеки села Ербогачён. рядом с учреждением разместят деревянные скульптуры.

- Скульптурные группы наших мастеров установят у обновлённого центрального входа, в результате чего библиотека будет выделяться на фоне других зданий, будет привлекать читателей и посетителей, станет яркой площадкой для многих мероприятий и местной достопримечательностью для гостей села, - поделилась директор библиотеки Елена Бирюкова. - А творческие встречи в рамках проекта, и мастер-классы мастеров деревянной скульптуры дадут импульс для развития творческого потенциала талантливых жителей нашего села.

Грантовые конкурсы ИНК проводит с 2019 года. Помимо “Района моей мечты”, существует конкурс «Энергия родной земли», который помогает реализовать проекты в сфере образования, экологии, спорта, культуры, повышения качества жизни социально незащищенных категорий населения и поддержке коренных малочисленных народов Севера в части сохранения традиционной культуры. Всего при поддержке ИНК было реализовано 38 инициатив в различных направлениях: благоустройство территорий, спортивных площадок, покупка спортивного инвентаря, открытие экотроп и экологических маршрутов, создание интерактивных выставок и видеороликов о традиционном укладе жизни эвенков и многое другое.