Шла по мокрому снегу и потеряла обувь: в Иркутской области девушка решила в одиночку покорить пик Черского Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Областные спасатели вывели из леса девушку, которая в одиночку решила покорить пик Черского. Об этом рассказывает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-В ведомство поступил сигнал, что по дороге на пик Черского в Слюдянском районе, в нескольких километрах от метеостанции, находится девушка. Она не могла самостоятельно выбраться и вернуться домой, ей потребовалась помощь спасателей, - говорят в МЧС.

К месту происшествия сразу же выехали спасатели, эвакуировали девушку в Слюдянку. Ее состояние оценивалось как удовлетворительное, но девушку пришлось отогревать горячим чаем.

Как оказалось, девушка ранним утром решила пройтись пешком до метеостанции. Однако она не учла, что на лесной тропе вдоль реки Слюдянки еще есть снег. Она смогла пройти несколько сотен метров по глубокому и мокрому снегу. Как итог, она только потеряла обувь.

В районе местечка «Горелая поляна» горе-туристка залезла на большой камень и по сотовому телефону вызвала спасателей.

Спасатели отмечают, что туристка была одета отнюдь не по сезону. То, что на этом месте ловила сотовая связь - просто везение.