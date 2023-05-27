Что произошло после концерта группы «Воровайки» в Иркутске

Артистки выступали в ресторане "Мираж". Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Пошел третий десяток, как группа «Воровайки» колесит по стране, радуя поклонников своими песнями - смесью шансона, блатной романтики, лирики и драйва. 25 и 26 мая артистки зажигали в Иркутске, на сцене ресторана «Мираж», и два дня подряд собирали аншлаг.

«Спасибо, за позитивное настроение!»;

«Замечательный концерт, я была в восторге. Такие они харизматичные зажигалки»;

«Живое исполнение ни с чем не сравнится»;

«Просто лучшие», - оставляют комментарии в соцсетях довольные зрители.

Сибиряки хором пели «Мурки-воровайки», «Мотыльки», «Девчонка рыжая» и многие-многие другие. Также певицы представили и новые треки. Кроме того, в перерыве между песнями приятельницы намекнули, что одна из них вскоре станет невестой.

Преданные фанаты творчества «Вороваек» переживали за самочувствие 38-летней Светланы Ларионовой. В апреле текущего года солистка отравилась в одном из ресторанов Костромы во время гастролей. Врачи ввели женщину в медикаментозную кому. 30 апреля у пациентки произошла асистолия, то есть остановка сердца. К счастью, все обошлось. Иркутяне отмечали, что во время выступления Светлана была в хорошей форме и выглядела отлично. Впереди у группы концерты в Чите и Улан-Удэ.

СПРАВКА КП

«Воровайки» - российская женская группа, работающая в жанре русский шансон. Коллектив была создан в 1999 году композитором Юрием Алмазовым (настоящая фамилия — Надыктов) и продюсером Спартаком Арутюняном. В ноябре того же года вышел дебютный альбом, который сразу завоевывал сердца многих слушателей. Группа известна своими «приблатненными» песнями, многочисленными альбомами и скандальным внешним видом.

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