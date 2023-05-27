Риелтор назвал 5 признаков квартиры, которую не стоит покупать даже при выгодной цене

Первое, на что стоит обратить внимание, каким образом квартира досталась продавцу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В поисках подходящей квартиры в Иркутске как-то зашла на популярный сервис онлайн-объявлений. Открыв самое первое, увидела целое полотно информации: здесь вам и косметический ремонт, и удобное расположение в начале улицы Советской, и приемлемая цена 103 тысячи за квадратный метр (это при средней на сайте от 105 до 120) и даже подтвержденные из Единого государственного реестра недвижимости данные. Внизу значилось: квартира, что называется, без обременений, то есть не ипотечная и маткапитал в ее покупку не вкладывался, собственника за все время было два. Казалось бы, бери - не хочу. Но риелтор притормозила - всю информацию еще нужно тщательно проверить. И даже после этого сохранятся определенные риски.

Есть те, кто может претендовать на жилплощадь

- Первое, на что стоит обратить внимание, - объясняет Виктория Маланова, - каким образом квартира досталась продавцу. Как правило, вопросы могут появиться, если площадь перешла по наследству. В документах может быть указано одно, а в действительности у собственника были внебрачные дети. Если они оспорят завещание, есть риск остаться и без квартиры, и без денег.

Также нужно выяснить, находится ли собственник в браке. Если площадь является совместно нажитым имуществом, должен быть нотариально заверенный документ, подтверждающий согласие второго супруга на продажу жилплощади. Узнать ее можно в Росреестре. Сюда же - за информацией о детях. Известны случаи, когда при приватизации квартиры, были нарушены права несовершеннолетних.

Насторожить должны квартиры, только что полученные в наследство или с помощью дарственной. Особенно, если цена гораздо ниже рыночной. В первом случае есть риск появления новых наследников, о которых продавец мог и не знать до этого времени. Кроме того, документы могут быть оформлены не до конца - перед продажей квартиры свидетельство о праве на наследство нужно зарегистрировать в Росреесте. Это, к сожалению, делают не все. Во втором случае жилплощадь может вернуть себе даритель - если его физическое, финансовое, семейное или имущественное положение резко ухудшилось. Впрочем, это довольно редкая ситуация.

Локация хорошая, но соседи «хромают»

- Об этом мало, кто задумывается, - добавляет Виктория Маланова. - На соседей и состояние подъезда я бы точно советовала обратить внимание. Стоит даже пообщаться с будущими соседями - приехать вечером и посмотреть, что происходит вокруг.

Бывает, что в подъезде много квартир сдается посуточно - очень шумно и ходит много посторонних людей. Бывают неблагонадежные соседи - бывшие заключенные, делящие жилплощадь родственники, любители устраивать ночные вечеринки и так далее. Об этом стоит поспрашивать.

Собственник и сам неблагонадежный

- Выясните максимум информации о собственнике квартиры. На сайте судебных приставов должна быть информация о наличии арестов, долгов по жилищно-коммунальным платежам, алиментам и прочему. Возможно даже, что в его отношении открыто судебное делопроизводство, - говорит риелтор Виктория Маланова.

Последние данные, к слову, также позволят выяснить, значится ли продавец банкротом или, возможно, находится в процессе банкротства. Брать жилплощадь в таком случае рискованно. Нового собственника могут заподозрить в недобросовестности, особенно если он является родственником или знакомым продавца. Если суд признает, что покупатель не применил должных мер, чтобы проверить информацию о банкротстве, то недвижимость возвращается, а деньги нет.

Оставьте дело профессионалам

В попытках сэкономить на риелторе можно остаться «без штанов». Выписка ЕГРН с информацией о недвижимости, имеющихся ограничениях и прочем, которую все заказывают в Росреестре, чтобы убедиться в юридической чистоте объекта, на самом деле не обладает полной и достоверной информацией. К тому, с марта 2023 года в ней скрыты данные продавца. Получить их можно только с его согласия.

- Иногда официальной информации недостаточно, - рассказывает Виктория Маланова, - У каждого риелтора есть дополнительные каналы связи, где мы можем запросить, узнать нужную информацию. Кроме того, риелтор подстраховывает в сделках.

Как правило, риелторы помогают найти добросовестного продавца или покупателя и провести «чистую» сделку. Стоимость их услуг в Иркутске варьируется от 2 до 5% от стоимости продаваемой недвижимости.

А вот бояться низкой рыночной цены не стоит. Это совсем необязательно значит, что продавец недобросовестный. Возможно, ему нужно срочно совершить сделку из-за переезда. Или он уже нашел для себя подходящий вариант жилплощади и ее нужно купить прямо сейчас.

Пять домов в Иркутске, жильцы которых столкнулись со сложностями

1. Андреева, 19/1

В прошлом году 30 жильцов трехэтажного дома на берегу Ушаковки оказались на улице. Здание признали самовольной постройкой, и теперь оно подлежал сносу. Как же так вышло? Дело в недобросовестном застройщике. Мужчине выделили землю под индивидуальное строительство, то есть под частный дом, а он возвел на берегу реки в 2013 году многоквартирный дом. На такое строение разрешения не давалось. Более того, он решил распродать жилье по долям.

Застройщик оповестил сибиряков, что дом пока незаконно построенный, документов нет. Но скоро вопрос решится. С 2014 года начались множественные судебные разбирательство о признание дома законным. Но застройщик нарушил границы, подобравшись к реке на расстояние менее 20 метров. Да и комиссия, которая обследовала дом на безопасность, признала здание непригодным для проживания.

Жильцы, кстати, остались без крыши над головой и моральной компенсации. Ведь никаких документов на квартиры они не получали. С нулевыми доказательствами суд практически невозможно выиграть.

2. Пискунова, 40

В любом случае, добавляет риелтор, любая сделка - это риск. Вспомнить хотя бы историю дольщиков на Пискунова, 40. Еще в 2008 году застройщик приступил к возведению 11-этажного дома. Загвоздка в том, что стройка развернулась посреди частного сектора. Но несмотря на это, в 2013 году дом уже красовался. Да и сибиряки, которые купили в нем квартиры, уже готовились к новоселью.

Громом среди ясного неба для жильцов стала информация, что у застройщика не было разрешения на строительство. Это означало, что в эксплуатацию его ввести невозможно. Но многим людям просто некуда больше было идти, поэтому они стали добиваться оформления права собственности на жилье. Удалось! Но в 2014 году нагрянула проверка. Служба государственного строительного надзора Иркутской области сообщила, что здание построено с серьезными нарушениями. Землетрясение оно точно не выдержит. Да и подъезд на весь 11-этажный дом всего один. А это нарушает правила пожарной безопасности.

По подсчетам на снос нам потребуется около 350 миллионов рублей. Эту сумму должны предоставить сами жильцы.

3. 4-я Советская, 48

В подобной ситуации оказались и жители 10-этажного дома на улице 4-я Советская, 48. Непорядочный застройщик получил землю еще в 2004 году. Но вот беда - участок закреплен за одним из иркутских вузов на праве постоянного пользования. Но уже в 2007 году сибиряки стали покупать там квартиры. А еще через пару лет жильцы стали оформлять право собственности. Тогда они, как и жители дома на Пискунова, 40, получили долгожданную прописку.

Все бы хорошо, да вот только оставалось одно «но». В эксплуатацию дом введен так и не был, да и строительство было не закончено. А в 2019 году оказалось, что жильцы не имеют права на землю, ведь она относится к федеральной собственности.

Зимой три года назад суд постановил – снести высотку. Сделать это должны были жильцы, да еще и за свой счет. Но администрация не бросит людей в беде. Мэр Иркутска Руслан Болотов предлагал оформить земельный участок, на котором построен многоквартирный дом, в собственность муниципалитета.

4. Предместье Радищева

А от рук следующего недобросовестного застройщика пострадали 36 дольщиков. С 2014 по 2017 год люди начали покупать жилье в многоквартирном доме в предместье Радищева. Все было хорошо, но в 2018 году строительство остановилось. Бывший генеральный директор одной из строительных компаний собрал с дольщиков 67 млн рублей. Деньги должны были пойти на строительство, но в 2018 году компанию признали банкротом, дом остается недостроенным.

5. Улица Сурикова

А вот от нечестного застройщика, который начал строительство многофункционального объекта по улице Сурикова никто не успел пострадать. Прокуратура Кировского района Иркутска вовремя провела проверку. Сотрудник ведомства выяснили, что возведение здания было начато, несмотря на отсутствие официального разрешения, а также государственной экологической экспертизы и экспертизы проектной документации. То есть за работами не велся надлежащий надзор, сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Арбитражный суд Иркутской области принял решение привлечь застройщика к административной ответственности. Работы на берегу Ангары прекращены.

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