На Байкале с 15 июня разрешили вылавливать омуль Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С июня в Бурятии разрешен вылов омуля на Байкале. Об этом сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своих социальных сетях.

Где разрешен вылов байкальского омуля

- Есть определенные правила по лову. Во-первых, один рыбак может вылавливать не более пяти килограммов. Во-вторых, это можно делать только на удочку, которая оснащена не более чем десятью крючками, - говорит Цыденов.

Конечно же, для ловли омуля на Байкале установлены конкретные места. Итак, где разрешен вылов байкальского омуля в 2023 году?

В Северо-Байкальском районе - с 15 по 30 июня на нескольких участках. В их числе места от мыса Онокочанский до мыса Красный Яр, участок «Нижнеангарск».

Также вылавливать эту рыбу позволено с 20 июня по 5 июля на участке от мыса Холодянки до местности «Вторая вышка».

В Прибайкальском районе выловить такую рыбу можно будет с 1 по 15 июля на участках Горячинск – Безымянка, Гремячинск – мыс Рассыпной. В Южно-Байкальском районе Иркутской области - с 1 по 15 июля на участке Мурино – Утулик.