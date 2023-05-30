В Иркутске выбрали лучшего сантехника и электрика

В конкурсе приняли участие около 20 специалистов. Фото: Евгений Михайлов.

В марте этого года «Комсомолка» запустила проект «Герои нашего двора - жилищно-коммунальное хозяйство для каждого». Мы уже имели возможность узнать массу полезной информации от множества экспертов на прошедшем ЖКХ-марафоне и уже выбираем лучшую управляющую компанию в Иркутске. А 26 мая прошел конкурс «Лучший по профессии», на котором определили лучшего сантехника и электрика.

Эти профессии выбраны неслучайно,ведь именно эти люди работают каждый день, чтобы наша жизнь была комфортной и удобной. Каждый хоть раз да с нетерпением ждал, когда приедет тот самый спец, который починит капающий кран или решит проблемы со светом. Не говоря уже о более серьезных происшествиях, когда вся надежда на быструю и четкую работу профессионалов.

Именно такие и собрались в этот день в аудитории Иркутского техникума архитектуры и строительства - около 20 участников в двух категориях, представляющих крупнейшие управляющие компании города. Им предстояло справиться с теоретическим тестом и выполнить практическое задание. Оценивалось при этом не только качество, но и скорость. Заметим, вместе с опытными профессионалами свои силы попробовали и несколько студентов техникума. И они доказали - растет достойная смена.

Теория

На выполнение теста давалось 20 минут, однако первый частник справился буквально за пять. Евгений Арефьев из УК «Южное управление ЖКС» признался - вопросы были несложными. Пока остальные отвечали на вопросы, среди участников и зрителей - студентов техникума - прошла викторина на призы от партнера конкурса, группы компаний «Новатор». Между тем готовые работы передавались жюри, которое фиксировало и время выполнения, и правильность ответов.

фото: Евгений Михайлов

Участников приветствовал председатель жюри, руководитель благотворительной организации общественно-патриотических инициатив «Любимый город», член Общественной палаты Иркутска Михаил Лунев:

- С удовольствием приветствую всех, кто собрался сегодня. В жизни мы проводим основную часть времени на работе,я желаю каждому из вас, чтобы работа доставляла удовольствие и приносила моральное удовлетворение. Если вы находитесь здесь, то вы уже большие профессионалы. Желаю всем участникам удачи!

Сантехники

Для выполнения практической части конкурса участники разделились по аудиториям, в которых мастерству обучаются студенты техникума. Условия отличные - все под руками и в полном соответствии с требованиями. Каждый получил полный набор необходимых материалов и инструментов, а также схему задания, которое предстояло выполнить. Критерии оценки те же - качество и скорость.

Если говорить совсем простыми словами (а настоящие термины смогут понять только профессионалы), сантехникам нужно было собрать небольшой участок трубопровода из полипропиленовых труб. Конечно, не простой, а со всевозможными врезками-кранами. Проверка - опрессовка, то есть собранная конструкция должна быть еще и надежной.

Время пошло, участники активно взялись за дело. За каждого болели коллеги, а члены жюри контролировали буквально каждый этап. Впрочем, обстановка была весьма дружеской, коллеги подсказывали друг другу, а заодно делились байками из рабочих будней. Кстати, от всех участников конкурса требовалось не только выполнить задание, но и привести в порядок рабочее место!

Фото: Евгений Михайлов.

Первым продемонстрировал результат Сергей Чупров, сотрудник УК «Западное управление ЖКС». Как выяснилось, он и тест на отлично выполнил, поэтому заслуженно получил диплом победителя и денежный приз. Вот только выяснилось, что Сергей…самоучка!

- Я по профессии водитель, учился в Республике Бурятия, в селе Тахой. Но всегда умел работать руками и интересовался сантехническими работами, ведь это должен знать и уметь каждый мужчина. Где-то посмотрел, как коллеги работают, где-то почитал литературу и в результате решил попробовать себя на этом поприще. И так работаю уже более десяти лет. Моя работа мне очень нравится, считаю ее интересной и творческой, а главное - все время общаешься с людьми. Меня на участке все знают, здороваются, это приятно, когда тебя уважают за твой труд.

Электрики

Участникам конкурса в этой номинации предлагалось собрать по выданной схеме распределительную коробку - два выключателя, лампочка. С виду все просто,вот только смонтировать это нужно было в полном соответствии со всеми требованиями, ведь в жизни от качества такой работы зависит жизнь людей. Именно поэтому жюри не просто проверяло, горит ли лампочка, но дотошно изучало всю конструкцию. Впрочем, все справились отлично,а вообще борьба за первое место развернулась нешуточная, даже драматичная. По-другому и быть не могло, если собрались настоящие профессионалы!

Фото: Евгений Михайлов.

Первым закончил работу Кирилл Наймак, сотрудник УК «Восточное управление ЖКС». Более того, во время выполнения задания он успевал по телефону контролировать процесс доставки новой мебели для дочери, за что получил безоговорочное признание «Отец дня». Однако немного подвела теоретическая часть, поэтому Кирилл занял третье место.

А вот победителем стал уже знакомый по блестящему выполнению теоретического теста Евгений Арефьев, представитель УК «Южное управление ЖКС». Евгений окончил профессиональное училище в Чите по специальности электромеханик. Всем, что светится и движется, он интересовался с раннего детства, когда впервые самостоятельно смог собрать елочную гирлянду. За время работы успел побывать в разных ипостасях профессии, был и электромехаником, и КИПовцем, а теперь занимается обслуживанием электрооборудования в многоквартирных домах.

- Наша главная задача - выполнять работы в текущем режиме, чтобы не возникало аварийных ситуаций. Конечно, приходится и оперативно реагировать на вызовы от жителей. Например, осенью, когда все начинают активно перерабатывать урожай, занимаются заготовками, мы спасаем электропечи. Поэтому работа наша очень тесно связана с общением с людьми, мне это очень нравится.

Все участники конкурса получили дипломы и подарки, а еще больше - удовольствие от общения с коллегами.

Фото: Евгений Михайлов.

- Очень приятно было наблюдать за работой профессионалов, которые действительно знают и любят свое дело, - отметил председатель жюри Михаил Лунев. - Спасибо всем конкурсантам за участие и за ваш труд, который действительно очень нужен в нашей ежедневной жизни.

Проект «Герои нашего двора - ЖКХ для каждого» проводится при поддержке Общественной палаты города Иркутска. Напоминаем: до 31 мая 2023 года наши подписчики в группе «Комсомольская правда» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также телеграм-канале могут принять участие в конкурсе «Управляющая компания - 2023» и написать название УК, которая, по вашему мнению, достойна такого звания.

КОНКРЕТНО

Наши победители

Электрики

1-е место - Евгений Арефьев, УК «Южное управление ЖКС»

2-е место - Виталий Шаповалов, УК «Северное управление ЖКС»

3-е место - Кирилл Наймак, УК «Восточное управления ЖКС»

Сантехники

1-е место - Сергей Чупров, УК «Западное управление ЖКС»

2-е место - Алексей Слугин, УК «Южное управление ЖКС»

3-е место - Андрей Петров, УК «Северное управление ЖКС»

«Комсомольская правда» благодарит партнеров конкурса: группу компаний «Новатор», Иркутский техникум архитектуры и строительства и благотворительный фонд «Любимый город».