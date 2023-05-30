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Общество30 мая 2023 10:34

Летевший в Усть-Кут самолет развернули в Иркутск из-за трещины на иллюминаторе

Все случилось 30 мая
Елена СИНИЦА
Летевший в Усть-Кут самолет развернули в Иркутск из-за трещины на иллюминаторе

Летевший в Усть-Кут самолет развернули в Иркутск из-за трещины на иллюминаторе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Транспортной прокуратурой организована проверка по факту авиационного события в аэропорту города Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

-Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку в части исполнения законодательства о безопасности полета и соблюдения прав пассажиров. Все дело в том, что 30 мая в аэропорт Иркутска вернулся самолет, который должен был лететь в Усть-Кут, - говорят в ведомстве.

Все дело в том, что при выполнении рейса была замечена трещина на иллюминаторе. Поэтому экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета.

На борту самолета было 46 пассажиров и пять членов экипажа. Посадка произведена успешно. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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