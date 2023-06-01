В День города в Иркутске автобусы будут ходить до поздней ночи, а схемы движения изменятся Фото: Мария ЛЕНЦ

В День города в Иркутске общественный транспорт будет доступен до полуночи. Однако вместе с тем 3 июня стоит ждать изменения схем движения некоторых маршрутов, рассказывают в администрации города. Делимся с вами информацией о том, как будут ходить автобусы в День города в Иркутске 3 июня 2023.

Как будут ходить автобусы в День города в Иркутске 3 июня 2023

Так, например, автобусы №№ 3, 16, 23, 49, 64, 67, 80 при следовании от Глазковского моста по направлению в центр города после улицы Чкалова будут проезжать по Марата, Свердлова, Ленина. Что касается обратного направления, то после улицы Ленина автобусы будут сворачивать по Канадзавы, Марата, Чкалова. При этом иркутян предупредили, что автобусы не будут останавливаться на пунктах «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского».

В то же время автобусы № 48 при следовании от Маратовского кольца в центр города после улицы Рабочей будут проезжать уже по Декабрьских Событий, Карла Маркса, Сухэ-Батора, Желябова. После этой остановки маршрут будет прежним.

Также сообщается, что по направлению в центр автобусы №№ 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 65, 66 после Чкалова будут перенаправлены на Марата, Свердлова, Ленина, но в дальнейшем маршрут будет тот же. В направлении из центра вы уже будете проезжать по Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова.

Уточняется, что остановку «Сквер имени Кирова» исключат, а «Улица Сухэ-Батора» перенесут на Ленина – на место остановки «Художественный музей».

Автобусы №№ 12, 16к будут следовать до остановки «Художественный музей». Если вы будете уезжать из центра Иркутска, то знайте, что будете проезжать по Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина. При этом общественный транспорт не будет останавливаться на пунктах «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского».

Подробнее о том, как будут ходить автобусы в День города в Иркутске 3 июня 2023, вы можете прочитать на сайте мэрии Иркутска.