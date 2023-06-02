«Родился не в рубашке, а в шубе»: иркутские врачи спасли ребенка с пулей в области сердца Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Врачи Ивано-Матренинской детской клинической больницы совместно с коллегами из Иркутского ордена «Знак почета» областной клинической больницы спасли жизнь ребенку, получившему ранение в область сердца.

Родители дошкольника привезли его в травмпункт около 23:00. Все свободные анестезиологи-реаниматологи и дежурный нейрохирург тут же принялись за работу в противошоковой операционной.

- Ребенок был в тяжелом состоянии: пулевое проникающее ранение правой половины грудной клетки, - вспоминает врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии №1 Елена Соловьева. – Входное отверстие практически не кровоточило. Мы сразу начали проводить противошоковые мероприятия, сделали МСКТ. Исследование показало, что пуля находится в области заднего средостения – она ранила правое легкое, касательно прошла по правому предсердию, из-за чего возникла тампонада перикарда. При данном состоянии сердце не может работать нормально.

Однако, чтобы приступить к операции, было необходимо провести подготовку пациента, которая заняла два часа. Специалистам пришлось провести ушивание нижней доли правого легкого и правого предсердия. Пуля была успешно удалена.

- Опытные врачи – и кардиохирурги, и анестезиологи – реаниматологи - первый раз в жизни видели подобное ранение у ребенка, - отмечают в пресс-службе Ивано-Матренинской детской клинической больницы. - В половину шестого утра операция закончилась, мальчика перевели в реанимацию – в тяжелом состоянии, на аппаратной вентиляции легких, с кардиотонической поддержкой.

Если бы пуля вошла хотя бы на градус левее или правее, последствия стали бы непоправимыми.

По словам медиков, малыш родился не в рубашке, а в шубе. Если бы пуля вошла хотя бы на градус левее или правее, последствия стали бы непоправимыми. Сейчас юный пациент пришел в сознание и идет на поправку.

Напомним, 29 мая в полиции зарегистрировали сообщение о том, что в одну из больниц Иркутска поступил 4-летний мальчик с ранением от пневматической пули. Сразу несколько СМИ опубликовали информацию: в ребенка случайно выстрелила отдыхающая на берегу Байкала компания молодых людей. Однако правоохранители выяснили, что эта версия далека от действительности.

Оказалось, что вечером 26 мая семья с детьми находилась в гостях у своих знакомых в поселке Никола Иркутского района. В какой-то момент 5-летняя девочка взяла в тумбе для обуви заряженный пневматический пистолет «МР-53М», принадлежащий хозяйке дома, и случайно произвела выстрел в сторону своего брата.

К счастью, мальчику оказали своевременную помощь. Действия его родителей, допустивших несчастный случай, проверят инспекторы ПДН. Материалы проверки сотрудники полиции передадут в СК, после чего будет принято правовое решение. Прокуратура проконтролирует проведенную работу.