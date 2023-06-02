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Общество2 июня 2023 2:21

«Родился не в рубашке, а в шубе»: иркутские врачи спасли ребенка с пулей в области сердца

Иркутские врачи спасли ребенка с пулевым ранением в области сердца
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
«Родился не в рубашке, а в шубе»: иркутские врачи спасли ребенка с пулей в области сердца

«Родился не в рубашке, а в шубе»: иркутские врачи спасли ребенка с пулей в области сердца

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Врачи Ивано-Матренинской детской клинической больницы совместно с коллегами из Иркутского ордена «Знак почета» областной клинической больницы спасли жизнь ребенку, получившему ранение в область сердца.

Родители дошкольника привезли его в травмпункт около 23:00. Все свободные анестезиологи-реаниматологи и дежурный нейрохирург тут же принялись за работу в противошоковой операционной.

- Ребенок был в тяжелом состоянии: пулевое проникающее ранение правой половины грудной клетки, - вспоминает врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии №1 Елена Соловьева. – Входное отверстие практически не кровоточило. Мы сразу начали проводить противошоковые мероприятия, сделали МСКТ. Исследование показало, что пуля находится в области заднего средостения – она ранила правое легкое, касательно прошла по правому предсердию, из-за чего возникла тампонада перикарда. При данном состоянии сердце не может работать нормально.

Однако, чтобы приступить к операции, было необходимо провести подготовку пациента, которая заняла два часа. Специалистам пришлось провести ушивание нижней доли правого легкого и правого предсердия. Пуля была успешно удалена.

- Опытные врачи – и кардиохирурги, и анестезиологи – реаниматологи - первый раз в жизни видели подобное ранение у ребенка, - отмечают в пресс-службе Ивано-Матренинской детской клинической больницы. - В половину шестого утра операция закончилась, мальчика перевели в реанимацию – в тяжелом состоянии, на аппаратной вентиляции легких, с кардиотонической поддержкой.

Если бы пуля вошла хотя бы на градус левее или правее, последствия стали бы непоправимыми.

Если бы пуля вошла хотя бы на градус левее или правее, последствия стали бы непоправимыми.

По словам медиков, малыш родился не в рубашке, а в шубе. Если бы пуля вошла хотя бы на градус левее или правее, последствия стали бы непоправимыми. Сейчас юный пациент пришел в сознание и идет на поправку.

Напомним, 29 мая в полиции зарегистрировали сообщение о том, что в одну из больниц Иркутска поступил 4-летний мальчик с ранением от пневматической пули. Сразу несколько СМИ опубликовали информацию: в ребенка случайно выстрелила отдыхающая на берегу Байкала компания молодых людей. Однако правоохранители выяснили, что эта версия далека от действительности.

Оказалось, что вечером 26 мая семья с детьми находилась в гостях у своих знакомых в поселке Никола Иркутского района. В какой-то момент 5-летняя девочка взяла в тумбе для обуви заряженный пневматический пистолет «МР-53М», принадлежащий хозяйке дома, и случайно произвела выстрел в сторону своего брата.

К счастью, мальчику оказали своевременную помощь. Действия его родителей, допустивших несчастный случай, проверят инспекторы ПДН. Материалы проверки сотрудники полиции передадут в СК, после чего будет принято правовое решение. Прокуратура проконтролирует проведенную работу.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ