Шасси летевшего из Братска самолета сломалось при посадке в аэропорту Олекминска

Прокуратура начала проверку. Фото: Олег УКЛАДОВ

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку из-за поломки самолета, летевшего из Братска Иркутской области в Олекминск республики Саха (Якутия) 1 июня.

По предварительным данным, у самолета Як-40 при выполнении посадки в аэропорту произошло разрушение пневматики левой основной стойки шасси.

- На борту находилось 22 пассажира и 4 члена экипажа, - сообщают в пресс-службе транспортной прокуратуры. - Пострадавших нет.

Известно, что воздушное судно принадлежит авиапредприятию-собственнику аэропорта Братска.

Правоохранители дадут оценку всем обстоятельствам происшествия, проверят исполнение законодательства о безопасности полетов и при наличии оснований примут меры реагирования.