Приходите за вкусностями! В Иркутске 12 июня в 12-й раз состоится "Байкальская ярмарка"

«Комсомольская правда» проведет большой праздник в сквере Кирова и на площади Сперанского Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Праздник в лучших традициях народной ярмарки состоится в Иркутске в День России 12 июня. Горожане уже привыкли, что в этот день на "Байкальской ярмарке" от "Комсомольской правды" можно попробовать и купить ароматные свежие продукты от местных производителей: выпечку, молочку, яйца, рыбу, колбасу и многое другое. В этом году гастрономический праздник, к слову, состоится в 12-й раз!

Кроме ярмарки, гостей ожидает красочный фестиваль народных культур. Зажигательные песни и танцы, интересные локации, веселые конкурсы и, конечно, палатки с вкусностями - все это будет радовать иркутян целый день! Немаловажно и то, что только в этот день вы сможете купить свежую продукцию напрямую от производителей по приятным ценам.

Праздник начнется в 11.00 и продлится до самого вечера. Приглашаем всех желающих отлично провести день, повеселиться, продегустировать угощения и выгодно купить то, что придется по вкусу!

Также все желающие могут поучаствовать в специальной акции и получить продуктовые корзины, книги и много других приятных подарков. Что необходимо сделать, чтобы стать участником? Отвечаем: «Вырезать из газеты «Комсомольская правда» купон, заполнить его и 12 июня с 11 до 13 часов передать сотрудникам "Комсомолки" на «Байкальской ярмарке».

Мероприятие проводится совместно с Общественной палатой Иркутска, городской администрацией и правительством Иркутской области.

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