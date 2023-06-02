Неправильная парковка и непристегнутый ремень: какие нарушения ловят дорожные камеры в Иркутске и где они стоят

Ловить нарушителей помогают полицейским дорожные камеры. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Извечный спор пешеходов и автомобилистов – кто прав. Пешеход, который от злости пинает машины, припаркованные на тротуаре, или водитель, который делает так от безысходности – со стоянками, особенно в центре, сложно. Понять можно и тех, и других, а правила дорожного движения на то и существуют, чтобы расставить все на свои места. Не место автомобилях на пешеходных дорожках, а также «зебрах», детских площадках и так далее! А вот и сюрприз для водителей-нарушителей – новые камеры на дорогах Иркутска. Подробности – в материале КП-Иркутск.

- Это не просто несколько камер, а целый мобильный комплекс фиксации, - сообщают в правительстве Иркутской области. - Это автомобиль с двумя камерами, монитором и процессором. Он будет кататься по улицам города, и фиксировать номерные знаки неправильно припаркованного транспорта.

А фото автоматически посылать в Центр автоматической фиксации правонарушений УГИБДД по Иркутской области. А дальше? Нарушитель получит «письмо счастья» и штрафа.

Уже известно, где именно будет «охотиться» мобильный пункт. В списке пока всего девять улиц, по которым курсирует автомобиль. Почему именно они? Ответ простой: там чаще всего отлавливают нарушителей парковки.

- Раньше единственным способом борьбы с этой проблемой были эвакуаторы, но это неудобно для жителей, да и такой способ не решает проблему системно, - отмечают в правительстве региона.

В планах – увеличение числа улиц, которые будет объезжать комплекс фотовидеофиксации. И сделают это уже достаточно скоро: 425 млн рублей выделили на эти цели, на них приобретут 94 комплекса.

- Это тихий способ обратить внимание водителей на соблюдение правил дорожного движения, - отмечают в правительстве региона. - Если опыт будет успешным, в дальнейшем увеличим количество таких мобильных комплексов.

КОНКРЕТНО

Улицы, где будет дежурить комплекс

Ленинский округ: ул. Академика Образцова от дома 26 до дома 38, Трактовая между остановками Угольная и Узловая (в обе стороны).

Правобережный округ: ул. Чкалова, Ударника, Киевская, Седова, два отрезка расположены на улице Сударева.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Самое частое нарушение в Иркутске – превышение скорости

Самым распространенным штрафом среди водителей Иркутска является штраф за превышение скорости. Второе - не пристегнутый ремень безопасности. Ловить водителей-лихачей помогают полицейским дорожные камеры на столбах вдоль трасс. К слову, их сейчас в Иркутской области около 105 действующих и 61 муляж камер. С каждым годом таких «одноглазых» помощников становится все больше и больше.

КСТАТИ

Появятся новые

Устанавливать камеры на дорогах Иркутской области продолжают!

В 2023 году на эти цели из федерального и областного бюджетов направлено 178 млн рублей. В Иркутске в частности на 11 участках установят систему мониторинга параметров транспортных потоков, на 14 – умные светофоры.

ВНИМАНИЕ!

Какие улицы оборудуют умными светофорами

- пересечение Бульвара Рябикова в районе рынка «Ручей»,

- перекресток улиц Ленина и Карла Маркса,

- перекресток Седова и моста Академический,

- перекресток Байкальской и Советской,

- перекресток Байкальской и Донской,

- перекресток Байкальской и Иркутской 30-й Дивизии,

- перекресток Байкальской и Станиславского,

- перекресток Депутатской и Пискунова,

- перекресток Депутатской и Советской,

- перекресток Декабрьских Событий и Карла Маркса,

- перекресток Декабрьских Событий и Рабочей,

- перекресток Декабрьских Событий и Нижней Набережной,

- перекресток Баррикад и Юлиуса Фучика,

- перекресток Баррикад и Ушаковской.

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