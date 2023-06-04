В Иркутской области вандалы разрисовали одну из главных достопримечательностей региона

В первые летние выходные 2023 года мраморный карьер вошел чистым и ухоженным. Фото: Андрей Вокин.

Недавно руки вандалов «дотянулись» до природной достопримечательности Иркутской области. Какие-то хулиганы изрисовали мраморный карьер, который находится на пути к священному озеру Байкал. Мимо не смогли пройти сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», ведь мраморные глыбы находятся на территории Прибайкальского национального парка.

- Коллеги из Берегового лесничества Прибайкальского национального парка, где расположен мраморный карьер, прислали снимки на камнях: кто-то разрисовал мраморные глыбы краской, - говорит Наталья Большакова, координатор волонтерских проектов ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». - Спустя считанные часы появились другие фотографии этого же места в социальных сетях, люди негодовали.

Территорию вокруг достопримечательности еще предстоит обезопасить и облагородить. Фото: Андрей Вокин.

Было решено провести «генеральную уборку» 2 июня, которая, кстати, и так была запланирована, но позже. Изменить график заставили обстоятельства.

- Пришлось обращаться в лесничество с просьбой перенести срок уборки, - рассказывает Наталья Большакова. - Мне не отказали, — спасибо коллегам, которые внесли коррективы в свою работу!

К уборке подключились и добровольцы. Представитель неформального клуба иркутских гидов Андрей Татакин и предложил помочь с наведением порядка на площадке у мраморного карьера. Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» не смогли отказаться от дополнительных рабочих рук. Очищать карьер приехали три девушки и Андрей Татакин.

С уборкой справились за один день. Фото: Андрей Вокин.

- Чистили мрамор разными способами: шлифовали с помощью электроинструмента, оттирали щетками и ветошью. Труднее всего было стирать надписи, выполненные не на ровной поверхности спила, а со стороны отломленной части, — признается Андрей Татакин, волонтер.

В первые летние выходные 2023 года мраморный карьер вошел чистым и ухоженным. Стоит отметить, что территорию очистили еще и от мусора. А с поставленной задачей справились за один день. Хотя работы были рассчитаны на два дня. Однако уборка лишь часть предстоящих событий. Территорию вокруг достопримечательности еще предстоит обезопасить и облагородить.

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