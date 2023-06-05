«Отбился и позвонил жене»: медведь едва не задрал сборщика черемши в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В полиции Иркутской области бьют тревогу - голодные медведи все чаще выходят к селам и городам. Ранее КП-Иркутск рассказывала о неожиданных визитах косолапых. В апреле хозяин тайги забрел во двор к жителям района Гидростроитель в Братске. За ночь он сломал забор и утащил в лес шкуру забитого ранее козла. В мае хищников начали замечать под Иркутском. За одни сутки сразу в нескольких садоводствах зафиксировали пять нежеланных «гостей». На днях правоохранители зарегистрировали первое в этом году нападение медведя на человека. Это произошло в Черемховском районе.

- Жертвой стал местный житель села Онотка, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Как стало известно, накануне 40-летний мужчина направился на своей лодке на берег реки для сбора черемши, где на него напал хищник.

После «схватки» с косолапым сибиряк получил травмы разной степени тяжести, однако ему все же удалось позвонить жене и рассказать о случившемся. На помощь к нему выезжали жители Черемхово. Пострадавшего оперативно доставили в больницу.

Жителей Приангарья просят быть более бдительными и воздержаться от прогулок в лесу.

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