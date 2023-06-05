Тело нашли в лесу: в Иркутске трагически завершились поиски без вести пропавшего парня

В Иркутске завершены поиски 20-летнего Юрия Головкова. Фото: ЛизаАлерт

К сожалению, новости о пропавших людях в Иркутской области, как и в других регионах страны, поступают с незавидной регулярностью. Так, например, с 29 мая в областной столице велись поиски 20-летнего молодого человека.

-С 29 мая 2023 года его местонахождение неизвестно. Если вы обладаете данными о местонахождении этого человека, просьба звонить инфоргам или на горячую линию, - обращались за помощью волонтеры регионального поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

В тот день молодой человек предположительно был одет в черный спортивный костюм, черные кроссовки, черную кепку. Из примет парня назывались рост 170 см, нормальное телосложение, волосы светло-русые, глаза карие.

Однако уже 5 июня волонтеры отряда сообщили о том, что парень найден, к несчастью, мертвым. Как стало известно КП-Иркутск, тело парня нашли в районе СНТ Прибрежный Иркутского района. Есть подозрения на самоубийство. Но что произошло на самом деле, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

В поисково-спасательном отряде выразили соболезнования родным и близким погибшего.