14-летний подросток на электросамокате попал под колеса «Тойота Рав 4» в Иркутске

Подросток взял самокат в аренду и указал ложную дату рождения. Фото: госавтоинспекция Иркутской области.

Вечером 5 июня 38-летний мужчина за рулем «Тойота Рав 4» сбил 14-летнего мальчика в микрорайоне Университетский, который ехал на электросамокате по проезжей части со стороны Первомайского.

- Оказывается, подросток взял самокат в аренду и указал ложную дату рождения. Так он отдыхал со своими друзьями во время летних каникул, - добавляют сотрудники ГИБДД по Иркутской области.

После аварии парня доставили в больницу, где за его состоянием следят медики. Врачи диагностировали множественные переломы голени. В момент поездки на нем не было шлема и защитной экипировки. Сейчас по данному факту назначено административное расследование. Также за дело взялась и прокуратура Приангарья.

- Прокуратура Иркутска поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции по сообщению о наезде на подростка, - рассказывают в ведомстве. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики детского травматизма.

А сотрудники госавтоинспекции по Иркутской области напоминают, что с 1 марта правила использования средства индивидуальной мобильности (СИМ) закреплены в ПДД.

- При наличии инфраструктуры, велосипедной и пешеходной, движение на самокатах по проезжей части запрещено, - говорят дорожные полицейские. - Для ее пересечения нужно спешиваться и катить СИМ через пешеходные переходы. Разъясняйте меры безопасности своим детям, учите ориентироваться на улице, либо исключите раннее пользование электрическими «игрушками» в пределах города и большого количества транспорта.