"Не гуляйте в одиночку!" Медведь бродит вблизи поселка Листвянка на Байкале

Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

Молодого медведя заметили жители Листвянки в нескольких километрах от своего поселка пару дней назад. Инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» выехали на место и осмотрели следы косолапого. Оказалось, что данный хозяин тайги уже не в первый раз выходит к людям. Ранее отпечатки лап и прочие «доказательства» нашли в распадках вблизи улиц Чапаева и при входе на ББТ, а также на улице Гудина.

- Судя по многим признакам, этот мишка недавно отделился от матери, - говорит Татьяна Десятова, научный сотрудник научного отдела ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". - Теперь он вынужден учиться самостоятельной жизни. Вблизи населенного пункта ищет чем поживиться и прячется от крупных, агрессивных самцов. Взрослые особи не пойдут к человеческому жилью без веской причины. А этот - молодой, сейчас получает опыт взаимодействия с человеком. Важно, чтобы медведя не прикормили, не сделали «привязанным» к жилью и местам пребывания людей.

Государственные инспекторы советуют туристам объединяться в группы. Не сходить с тропы и ни в коем случае не оставлять еду и мусор. Также стоит взять с собой шумные вещи, чтобы обозначать свое присутствие в лесу. Соблюдение эти простых правил позволит избежать неприятностей от встречи с медведем.

- Позже мишка откочует в тайгу, найдет свое место. А иначе его ждет незавидная судьба, - добавляет Татьяна Десятова.

Кроме Листвянки медведи часто "заглядывают" на Кругобайкальскую железную дорогу. Там косолапых замечают почти каждый день. То машинист поезда увидит, то посетители заповедника.

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