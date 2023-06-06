Не мог пройти и ста метров: в Иркутске медики впервые самостоятельно провели операцию по пересадке сердца. Фото: телеграм-канал Игоря Кобзева

Иркутские медики впервые полностью самостоятельно пересадили сердце. Операцию проводили специалисты Иркутской областной клинической больницы. Сейчас 53-летний Виталий уже выписался из больницы и вернулся к полноценной жизни.

-Ранее Виталий пережил два инфаркта, в результате большая часть его сердечной мышцы попросту прекратила выполнять свои функции. Мужчине пришлось уволиться с работы, перестать заниматься спортом. Более того, он не мог пройти более 100 метров, - передает в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

Мужчина хорошо перенес трансплантацию сердца. Дома его ждала большая семья - трое детей и пятеро внуков. Все очень переживали, но благодаря профессионализму наших врачей переживания отказались напрасными.

В операции принимали участие сразу две бригады высококвалифицированных специалистов. Операция длилась шесть часов!

Отметим, что ранее такую операцию проводили только в Москве, сейчас же выезжать за пределы региона необязательно. В Иркутск для обмена опыта годом ранее приезжали врачи научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Совместно с ними иркутские медики впервые выполнили операцию по пересадке сердца.