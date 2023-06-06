И снова майнинг: в Иркутской области вспыхнул гараж из-за криптовалютной фермы Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Снова серый майнинг привел к пожару. На этот раз - в гаражном кооперативе. Об этом рассказали в ГУ МЧС России Иркутской области в социальных сетях.

- Сообщение о пожаре в гаражах кооператива «Маяк» в Ангарске поступило в 16:38. Когда к месту происшествия приехали сотрудники ведомства, из-под кровли гаража шел густой черный дым, - говорят в МЧС.

Более того, была угроза перехода огня на соседние гаражи. Тогда МЧСники с помощью бензорезов вскрыли ворота, эвакуировали автомобиль, а после начали тушить возгорание. На тушение пожара потребовалось не менее 10 минут.

В результате пожара повреждена кровля двух гаражей на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет.

В МЧС говорят, что причина заключается в аварийном режиме электросети. В очаге пожара нашли майнинговое оборудование.

С наступлением теплой погоды система охлаждения в таких нелегальных криптофермах не справляется с нагрузкой, отмечают сотрудники ведомства.