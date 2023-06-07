Помешало животное: в Чите 7 июня самолет не смог приземлиться с первого раза

министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. Фото: Евгений САЗОНОВ

Сегодня, 7 июня, в аэропорту Читы не обошлось без происшествий. Все дело в том, что самолету не удавалось приземлиться из-за бегающих по территории полосы животных. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

-В 13.26 7 июня авиакомпания "Аэросервис" выполняла рейс АЯ-174. Когда самолет выполнял посадку, пришлось уйти на второй круг. Причина - в пределах взлетной полосы было животное, - - такой официальный комментарий подготовило ведомство.

После состоялась повторная попытка посадки, она была успешной. Ведомство, ссылаясь на авиаперевозчика, также добавило, что уход воздушного судна на второй круг предусмотрен правилами выполнения полетов - в случае рисков или угроз.

Добавим, что в социальных сетях распространяется информация о том, что помешали посадке бродячие собаки. Транспортная прокуратура на данный момент не отреагировала на данное происшествие.