Ударил пять раз об стену: отчим жестоко убил полуторагодовалого сына, но в колонию не попадет

Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эта ужасающая история произошла в Иркутской области. В сентябре 2022 года 23-летний мужчина, житель Куйтунского района, начал избивать 1,5 годовалого пасынка. Мужчина пять раз ударил малыша об стену. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму. Побои были не совместимы с жизнью. Ребенок погиб.

- Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Куйтунского района, уличенного в совершении преступления по факту убийства малолетнего, - сообщают сотрудники СУ СКР по Иркутской области.

Мужчина не стал скрывать, что именно он убил малыша. Даже во время показаний на месте происшествия показал, как именно это произошло. Тогда убийце назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Результаты показали, что мужчина невменяемый. Во время убийства он не осознавал, что творит.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой постановлением о применении медицинских мер принудительного характера направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу, - добавляют в ведомстве.

Кстати, доклад о ходе расследования уголовного дела должны были предоставить Александру Бастрыкину, Председателю СК России. А ход следствия находился на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

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