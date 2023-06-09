Спи спокойно, братишка: в Иркутске продолжают обсуждать смертельное ДТП с 14-летним мотоциклистом. Фото: ГИБДД Иркутской области

В четверг, 8 июня, в Иркутске произошло смертельное ДТП, погиб 14-летний подросток. Как рассказали в прокуратуре региона, в районе переулка 5-й Советский Ленинского округа Иркутска произошло столкновение автомашины и мотоцикла. За рулем мотоцикла как раз и был школьник. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Тем временем в социальных сетях не утихает обсуждение этого страшного происшествия: пишут и знакомые мальчишки, и очевидцы произошедшего.

«Вот так, секунда, и нет ребенка. Жаль, конечно, и его, и родителей», - пишет один из комментаторов в социальных сетях.

фото: ГИБДД Иркутской области

Есть и те, кто был поблизости в момент происшествия:

«Ехали с подругой мимо на великах, надеялась, что жив останется и просто без сознания лежит, близко не подъезжали, поэтому даже не видела, что там произошло, но явно была авария», - пишут под постом о ДТП.

Еще одна иркутянка написала, что на днях видела подростка в компании, они также катались на мотоциклах. Пишет, что ездили аккуратно, смотрели по сторонам.

«Жалко парня, соболезнования родным», - написала она.

Знакомые подростка в комментариях в основном желают ему «вечного мотосезона».

«Вечного мотосезона тебе, дай бог родителям и близким людям сдержаться от такой огромной потери. Спи спокойно, братишка», - говорится в комментарии.