В соцсетях просят о помощи в поисках полуторагодовалой девочки в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске правоохранительные органы занимаются поисками полуторагодовалой девочки. Теперь клич бросили и в социальных сетях: информация о девочке распространяется во многих местных группах, а неравнодушные жители делают репосты.

-Сейчас сотрудники полиции устанавливают местонахождение Кристины Докучаевой, - говорят в ведомстве.

Известно, что днем 9 июня местная жительница пришла со своей дочкой на берег реки Ушаковка. Они были вблизи садоводства "Просвещение". В один момент женщина заметила, что дочь пропала.

После этого женщина обратилась в отделение полиции.

Известно, что девочка была одета в футболку бежевого цвета с рисунком, бежевые шорты. На ногах у нее были синие кроссовки, а на голове - панама желтого цвета.

Поиски продолжаются. К ним подключились волонтеры.

Граждан, располагающих какими-либо сведениями о местонахождении девочки, изображенной на фото, просьба обратиться по телефонам: 8 (3952) 21-36-00, 8 (952) 618-45-14 или 02 (102- с любого оператора сотовой связи).

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