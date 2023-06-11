Ремонт дороги на улице Полярная. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Лето - традиционное время дорожных работ. Автомобилистам приходится набраться терпения, чтобы объезжать перекрытые участки. Рассказываем, на каких улицах проводится ремонт дорог в Иркутске летом 2023 года.

Дорога на улице Кожова. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Ремонт дорог в Иркутске летом 2023

Как отметили в городской администрации, с началом летнего сезона ремонт начался на всех запланированных участках. По программе «Безопасные и качественные дороги» их в этом году около 25. Плюс плотина ГЭС - ее ремонтируют за счёт денег инвестора.

В список ремонтируемых дорог включили улицу Байкальскую. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Но одна из главных новостей за последнее время - в список ремонтируемых дорог включили улицу Байкальскую, участок от Волжской до Станиславского, по ним было много обращений жителей. Работы наметили на середину июля, сейчас специалисты готовят необходимые документы. В планах снять верхний слой покрытия, местами выполнить выравнивание и заасфальтировать. Уже объявлен конкурс на определение подрядной организации.

Дорога у Суворовского училища. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Также дополнительно приведут в порядок дорогу на территории городка ИВАТУ. Их включили в список за счёт экономии и дополнительного финансирования из областного и местного бюджетов.

В планах снять верхний слой покрытия, местами выполнить выравнивание и заасфальтировать. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Кроме того, в Иркутске продолжают круглосуточно устранять небольшие ямы. В порядок уже привели участки автодорог на улицах Рабочего Штаба, Радищева, Кожзаводская, Мельничная и Фабричная, Жуковского, Дзержинского. Строители сейчас работают на улицах Академическая, Добролюбова, в проезде Авиаторов. Так что ремонт дорог в Иркутске летом 2023 года идет полным ходом.

КОНКРЕТНО

Полный список ремонтируемых дорог

⁃ Ул. Полярная (от ул. Воровского до пр. Морской)

⁃ Ул. Ярославского (от пер. 18-й Советский до ул. Баумана, 223)

⁃ Ул. Олонская (от ул. Трактовой до СНТ «Банковец»)

⁃ Окружная дорога микрорайона Зеленый

⁃ Ул. Братская (от ул. Баррикад до ул. 2-й Аларской)

⁃ Переулок Пионерский (от ул. Литвинова до ул. Грязного)

⁃ Ул. Свердлова (от ул. Каландаришвили до ул. Ленина)

⁃ Ул. Свердлова (от ул. Ленина до бульвара Гагарина)

⁃ Ул. Киевская

⁃ Ул. Академическая (от ул. Стасова до ул. Сеченова), ремонт в 2023-2024 гг.

⁃ Ул. Трилиссера (от ул. Трилиссера, 60 до ул. Ядринцева)

⁃ Ул. Зверева (от ул. Цимлянской до ул. Красноярской)

⁃ Ул. Мухиной (от ул.Сеченова до ул. Захарова)

⁃ Ул. Терешковой (от ул. Челнокова до ул. Лермонтова)

⁃ Ул. Захарова (от ул. Мухина до ул. Безбокова)

⁃ Ул. Кожова от ул. Советская ул. 3-го Июля

⁃ Ул. Марии Ульяновой от ул. Сибирских Партизан до ул. Красный Путь

⁃ Ул. Ново-Ленинская объездная автомобильная дорога от ул. 18-й Советский переулок до ул. 20-й Советский переулок

⁃ Ул. Фаворского от границы города до ул. Улан-Баторская

⁃ Ул. Богдана Хмельницкого от ул. Тимирязева до ул. Карла Маркса

⁃ Дополнительная полоса на участке ул. 3-го Июля в сторону Академического моста от ул. Коммунистической до въезда на путепровод

⁃ Ул. Байкальская

⁃ Дорога в ИВАТУ