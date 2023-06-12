Сохраняется сложная обстановка: в Бурятии тушат крупный лесной пожар. Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова

В Бурятии огонь охватил 200 га леса. На месте происшествия работают 71 человек, восемь единиц техник и вертолет Ми-8 МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

- В готовности находится пожарный поезд. Основные силы направлены на защиту населенного пункта, по периметру которого дополнительно проведена опашка, - говорят в МЧС.

В ведомстве отмечают, что жаркая погода и труднодоступная местность поспособствовали распространению пожара и его перехода на верховой.

Угроза близлежащему населенному пункту снята, но ветер постоянно меняет свое направление, поэтому сохраняется сложная обстановка.

Глава республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале также ранее написал о том, что угроза была населенному пункту Таксимо. С его слов, предварительно причиной пожара стал человеческий фактор.