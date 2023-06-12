Мяукал из последних сил: МЧС Бурятии спасли на пожаре крохотного котенка и сделали его "внештатным психологом". Фото: МЧС Бурятии

К сожалению, пожары - совсем нередкое явление. Увы, часто не обходится и без пострадавших. Иногда они бывают совсем маленькие, беззащитные и ... пушистые. Так, в рядах МЧС Бурятии стало на одного сотрудника больше - у них появился котенок Бума.

-Когда тушили пожар, нашли крохотного котенка. Он надышался дымом и мяукал уже из последних сил, - говорят в местном МЧС.

Спасатели, не задумываясь, достали животное и привели его в чувство. Потом малыша отмыли, отогрели... Так уже и не смогли с ним расстаться, назвали Бума.

Фото: МЧС Бурятии

Сейчас Бума живет в пожарной части, да и не просто живет, а вполне себе работают - внештатный психолог.

Вот так в МЧС России пополняются ряды #Семенычей. Что же это за отряд? Все дело в том, что в мае погиб кот-пожарный по кличке Семен. Он прогуливался возле пожарной части и в один момент его сбила машина. Он "проработал" в части три года. За это время стал всеобщим любимцем и знаменитостью - у пушистого спасателя был разнообразный гардероб и своя страница Вконтакте. Сюжетов в СМИ о Семене тоже было предостаточно. В память о нем и был создан отряд.