Это особая энергия: хор Турецкого выступил в Иркутске на День России Фото: Регина РАХИМОВА

Сегодня, 12 июня, вся страна отмечает День России. Конечно же, Иркутск не исключение, праздничная программа была ого-го. Одним из ярких мероприятий дня стало выступление хора Турецкого на площади графа Сперанского.

Это известный музыкальный коллектив, который основал Народный артист России Михаил Турецкий. Диапазон солистов арт-группы достигает 4,5 октав - от самого низкого баса-профундо до самого высокого мужского сопрано.

Обычно билеты на концерт хора в Иркутске составляют от 800 до 5000 рублей, но на Дне России иркутянам удалось послушать артистов бесплатно.

По приезде Михаил Турецкий также успел немного пообщаться с журналистами. Он рассказал, что впервые приехал в областную столицу еще будучи ребенком. Когда увидел льды Байкала, понял, что это не что иное как еще одно чудо света.

Хор приезжал уже в Иркутск порядка десяти раз, и каждый из них делает это с удовольствием, говорит Турецкий.

-Для музыкантов, людей романтических, история города вдохновляющая. Здесь особая энергия. Сибиряки – люди искренние, они не сдерживают себя, происходит полное слияние и любовь, - прокомментировал он.

Он отметил, что хор с радостью возвращается сюда, подмечая, как меняется город и как люди любят его.