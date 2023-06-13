"Захотелось есть - свалился в воду": тысячи нерп отправились в путешествие по Байкалу на льдинах

Недавно инспекторов Баргузинского заповедника удивило необычное событие. Фото: Заповедное Подлеморье.

Недавно инспекторов Баргузинского заповедника удивило необычное событие. Неожиданно с севера Байкала приплыли льдины. Закончилась уже первая декада июня, а они все продолжают дрейфовать. Как отмечают работники, видимо, последние намеки зимы. Но не этот факт удивил зоологов! А тот, что на льдах не протолкнуться от пассажиров…

Большая часть северной популяции пустилась в эпическое путешествие по Байкалу. Фото: Заповедное Подлеморье.

- На льдинах тысячи байкальских нерп. Животные просто в восторге! Есть возможность безмятежно лежать, подставляя свои бока под теплые лучи солнца, предоставляя возможность успешно завершиться процессу линьки, - отмечают инспекторы заповедника. - Захотелось есть - свалился в воду, пособирал голомянок, бычков длиннокрылок и желтокрылок. Благо льды плывут далеко от берега и над большими глубинами, где этих рыбок очень много. А после приема пищи - обратно на свои "шезлонги".

Неожиданно с севера Байкала приплыли льдины. Фото: Заповедное Подлеморье.

Как отмечают зоологи, большая часть северной популяции пустилась в большое путешествие по Байкалу. Маршрут нерп лежит на юг в сторону архипелага Ушканьи острова. Там они найдут надежный приют в границах Забайкальского национального парка на летний период.

На льдах не протолкнуться от пассажиров… Фото: Заповедное Подлеморье.

Маршрут их лежит на юг в сторону архипелага Ушканьи острова. Фото: Заповедное Подлеморье.

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