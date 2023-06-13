Мужчина зарезал посетителя кафе в Бурятии, приревновав к нему девушку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бурятии задержали мужчину, которого подозревают в убийстве малознакомого человека в кафе. Об этом сообщает пресс-служба местного следственного комитета.

-11 июня возле крыльца летнего кафе на улице Лимонова в Улан-Удэ нашли тело 29-летнего мужчины. Были замечены признаки насильственной смерти - колото-резаные ранения грудной клетки и живота, - говорят в следкоме.

По подозрению был задержан 27-летний молодой человек, он в ходе допроса дал подробные показания.

Как говорят в следкоме, 11 июня ночью мужчина пришел в летнее кафе со своей девушкой. После употребления алкоголя у него на фоне ревности возник конфликт с одним из посетителей кафе. Все переросло в потасовку, которая продолжилась и на улице.

Позже очевидцы разняли дравшихся людей. Но мужчина не успокоился, достал из кармана нож, забежал в кафе вслед за своим оппонентом, нанес два удара в грудь и в живот. Потерпевший вскоре скончался.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.