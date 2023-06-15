Концерт рэпера ST, открытие Дома молодежи и спортивные баттлы: куда сходить на День молодежи в Иркутске 2023
Фото: Алексей БУЛАТОВ
День молодежи в нашей стране отмечают 65-й год подряд. В программе всегда были концерты, викторины, спортивные состязания, дискотеки и народные гуляния. В этом году праздник пройдет 24 июня. Мы выяснили, куда сходить на День молодежи в Иркутске 2023.
Запланировано около 50 мероприятий. Одним из главных станет официальное открытие регионального Дома молодежи в бывшем кинотеатре «Звездный». Большинство акций пройдет там или на площадке рядом с 14 до 21 часа.
14:00 – открытие регионального Дома молодежи
Показательные выступления ведущих спортивных тренеров, творческих коллективов, открытый микрофон для соло-артистов, ранее прошедших отбор. В 17:50 с поздравлением выступит губернатор Игорь Кобзев, а в 18:00 представители ЗАГСа поздравят молодые пары, вступившие в брак в этот день.
МАСТЕР-КЛАССЫ
16:00-17:00 – по разрисовке скульптур
Всех желающих научат художественной росписи гипсовых скульптур. Работу можно будет оставить себе на память.
17:00-18:00 – по оказанию первой помощи
Волонтеры-медики помогут разобраться, как действовать в чрезвычайной ситуации и оказать пострадавшим первую медицинскую помощь. Можно будет потренироваться на манекенах.
14:00-19:00 - по игре в дартс
Спортсмены Федерации дартса Иркутской области расскажут участникам правила и лайфхаки по игре в дартс. В конце - мини-соревнования.
16:00-18:00 – по джиу-джитсу
Тренеры Байкальской федерации джиу-джитсу проведут открытую тренировку и мастер-класс для всех желающих. Научат основным движениям и стойкам в японской борьбе.
18:00-20:00 – по капоэйре
Еще одна открытая тренировка, но уже от Федерации капоэйры Иркутской области. Капоэйра – это традиционное бразильское единоборство, сочетающее в себе не только боевые, но и специальные акробатические элементы под народную музыку.
СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
14:00-16:00 – панна-футбол
Союз отцов и городской спортивно-методический центр проведут интерактивную игру в панна-футбол. От классического футбола он отличается числом участников (выступают 1 на 1 или 2 на 2) и временем матча (не больше трех минут).
14:00-19:00 – спортивные соревнования
Участникам предложат на пробу сдать нормативы ГТО и принять участие в соревнования по вису, подтягиваниям и рывку гири. Будет работать интерактивная зона с турником и гирями.
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
14:00-19:00 – ярмарка вакансий
Представители Центра занятости населения расскажут об открытых вакансиях и помогут выбрать подходящую специальность. Можно будет сразу договориться о собеседовании.
15:00-20:00 – психолого-профориентационное консультирование
Приглашенные психологи расскажут, как правильно бороться со стрессом, выгоранием и неопределённостью в жизни.
НАУКА И ТВОРЧЕСТВО
15:00-17:00 – баттл «Знание. Наука»
Ученые из разных университетов будут соревноваться в конкурсе на самую интересную научно-популярную лекцию. Каждому спикеру дадут ровно 15 минут. Оценивать выступления будут с помощью шумомера – чем громче реакция зрителей, тем больше баллов.
19:00-20:00 – научные дебаты
Команды студентов выступят перекрестно – каждой дадут по три минуты на защиту той или иной общественной позиции.
15:00-21:00 – фестиваль «Трансформируя город»
На улице возле Дома молодежи десять художников, которые до этого прошли конкурсный отбор, распишут необычные уличные стойки рядом с Домом молодежи. Организаторы разработали автономные конструкции с подсветкой на солнечных батареях. Расписать их можно будет на свой вкус.
КОНЦЕРТЫ
19:40-20:15 – кавер-группа «Пираты»
Восемь участников группы на самых разных музыкальных инструментах исполнят главные хиты 1990-х годов.
20:20-21:20 – репер ST
Репер Александр Степанов, известный по трекам «Почерк», «Поэт», «Высотка», станет хедлайнером Дня молодежи в Иркутске. А вообще 24 июня на площадках 15 городов России выступят популярные музыкальные артисты, среди которых Мари Краймбрери, Марсель, Хабиб Дима Билан, Ольга Серябкина и другие.
ВАЖНО!
Посетить День молодежи 2023 в Иркутске можно будет только по билетам. Его нужно бесплатно оформить на сайте https://youthday.ru/
А В ЭТО ВРЕМЯ
Как еще отметить День молодежи в Иркутске 2023
20:00 – концерт «Музыка под куполом звезд» в Иркутском планетарии. Юлия Тагильцева исполнит на кельтской арфе древнегреческие мотивы мифов и легенд. На полнокупольном экране в этом время будет настоящих звездопад.
Есть идеи и для тех, кто готов выехать за пределы Иркутска.
13:00 – концерт ансамбля «Байкал-квартет» под открытым небом в Тальцах. Солистка Ирина Мелентьева и ансамбль русских народных инструментов сыграют произведения русских и зарубежных композиторов – Рахманинова, Хермозы, Полонского, Пахмутовой и другие. А также народные песни.
19:00 – этнофестиваль «Купалье на Ангаре 2023» в селе Баклаши. Традиционные для Купальской ночи плетение венков, ярмарка, народные танцы, хороводы, игры, прыжки через костер, поиск цветка папоротника и гадание на венках.
КСТАТИ
А что с погодой?
Пока прогноз погоды на День молодежи в Иркутске 2023 оставляет желать лучшего. В Иркутске обещают дождь и +18 градусов днем. Так что в программу могут вносить корректировки, предупреждают организаторы.