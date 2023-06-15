Концерт рэпера ST, открытие Дома молодежи и спортивные баттлы: куда сходить на День молодежи в Иркутске 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

День молодежи в нашей стране отмечают 65-й год подряд. В программе всегда были концерты, викторины, спортивные состязания, дискотеки и народные гуляния. В этом году праздник пройдет 24 июня. Мы выяснили, куда сходить на День молодежи в Иркутске 2023.

День молодежи в Иркутске 2023 – полная программа мероприятий

Запланировано около 50 мероприятий. Одним из главных станет официальное открытие регионального Дома молодежи в бывшем кинотеатре «Звездный». Большинство акций пройдет там или на площадке рядом с 14 до 21 часа.

14:00 – открытие регионального Дома молодежи

Показательные выступления ведущих спортивных тренеров, творческих коллективов, открытый микрофон для соло-артистов, ранее прошедших отбор. В 17:50 с поздравлением выступит губернатор Игорь Кобзев, а в 18:00 представители ЗАГСа поздравят молодые пары, вступившие в брак в этот день.

МАСТЕР-КЛАССЫ

16:00-17:00 – по разрисовке скульптур

Всех желающих научат художественной росписи гипсовых скульптур. Работу можно будет оставить себе на память.

17:00-18:00 – по оказанию первой помощи

Волонтеры-медики помогут разобраться, как действовать в чрезвычайной ситуации и оказать пострадавшим первую медицинскую помощь. Можно будет потренироваться на манекенах.

14:00-19:00 - по игре в дартс

Спортсмены Федерации дартса Иркутской области расскажут участникам правила и лайфхаки по игре в дартс. В конце - мини-соревнования.

16:00-18:00 – по джиу-джитсу

Тренеры Байкальской федерации джиу-джитсу проведут открытую тренировку и мастер-класс для всех желающих. Научат основным движениям и стойкам в японской борьбе.

18:00-20:00 – по капоэйре

Еще одна открытая тренировка, но уже от Федерации капоэйры Иркутской области. Капоэйра – это традиционное бразильское единоборство, сочетающее в себе не только боевые, но и специальные акробатические элементы под народную музыку.

СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

14:00-16:00 – панна-футбол

Союз отцов и городской спортивно-методический центр проведут интерактивную игру в панна-футбол. От классического футбола он отличается числом участников (выступают 1 на 1 или 2 на 2) и временем матча (не больше трех минут).

14:00-19:00 – спортивные соревнования

Участникам предложат на пробу сдать нормативы ГТО и принять участие в соревнования по вису, подтягиваниям и рывку гири. Будет работать интерактивная зона с турником и гирями.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

14:00-19:00 – ярмарка вакансий

Представители Центра занятости населения расскажут об открытых вакансиях и помогут выбрать подходящую специальность. Можно будет сразу договориться о собеседовании.

15:00-20:00 – психолого-профориентационное консультирование

Приглашенные психологи расскажут, как правильно бороться со стрессом, выгоранием и неопределённостью в жизни.

НАУКА И ТВОРЧЕСТВО

15:00-17:00 – баттл «Знание. Наука»

Ученые из разных университетов будут соревноваться в конкурсе на самую интересную научно-популярную лекцию. Каждому спикеру дадут ровно 15 минут. Оценивать выступления будут с помощью шумомера – чем громче реакция зрителей, тем больше баллов.

19:00-20:00 – научные дебаты

Команды студентов выступят перекрестно – каждой дадут по три минуты на защиту той или иной общественной позиции.

15:00-21:00 – фестиваль «Трансформируя город»

На улице возле Дома молодежи десять художников, которые до этого прошли конкурсный отбор, распишут необычные уличные стойки рядом с Домом молодежи. Организаторы разработали автономные конструкции с подсветкой на солнечных батареях. Расписать их можно будет на свой вкус.

Кто из звезд выступит на День молодежи в Иркутске 2023

КОНЦЕРТЫ

19:40-20:15 – кавер-группа «Пираты»

Восемь участников группы на самых разных музыкальных инструментах исполнят главные хиты 1990-х годов.

20:20-21:20 – репер ST

Репер Александр Степанов, известный по трекам «Почерк», «Поэт», «Высотка», станет хедлайнером Дня молодежи в Иркутске. А вообще 24 июня на площадках 15 городов России выступят популярные музыкальные артисты, среди которых Мари Краймбрери, Марсель, Хабиб Дима Билан, Ольга Серябкина и другие.

ВАЖНО!

Посетить День молодежи 2023 в Иркутске можно будет только по билетам. Его нужно бесплатно оформить на сайте https://youthday.ru/

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как еще отметить День молодежи в Иркутске 2023

20:00 – концерт «Музыка под куполом звезд» в Иркутском планетарии. Юлия Тагильцева исполнит на кельтской арфе древнегреческие мотивы мифов и легенд. На полнокупольном экране в этом время будет настоящих звездопад.

Есть идеи и для тех, кто готов выехать за пределы Иркутска.

13:00 – концерт ансамбля «Байкал-квартет» под открытым небом в Тальцах. Солистка Ирина Мелентьева и ансамбль русских народных инструментов сыграют произведения русских и зарубежных композиторов – Рахманинова, Хермозы, Полонского, Пахмутовой и другие. А также народные песни.

19:00 – этнофестиваль «Купалье на Ангаре 2023» в селе Баклаши. Традиционные для Купальской ночи плетение венков, ярмарка, народные танцы, хороводы, игры, прыжки через костер, поиск цветка папоротника и гадание на венках.

КСТАТИ

А что с погодой?

Пока прогноз погоды на День молодежи в Иркутске 2023 оставляет желать лучшего. В Иркутске обещают дождь и +18 градусов днем. Так что в программу могут вносить корректировки, предупреждают организаторы.