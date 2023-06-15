Остались без присмотра: в Иркутской области в июне два ребенка выпали из окон и погибли. Фото: прокуратура региона Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Прокуратура Иркутской области проводит проверки и контролирует расследование уголовных дел в связи с гибелью детей в результате падения с высоты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

-По имеющимся данным, 6 июня 2,5-летняя девочка осталась без присмотра взрослых. Она залезла на подоконник, а потом выпала из открытого окна квартиры на третьем этаже. Все случилось в Черемхово на улице Декабрьских событий. Девочка упала на бетонный козырек, который находится на уровне второго этажа, - говорят в прокуратуре.

Еще один случай произошел 12 июня в Ангарском городском округе, в СНТ "Хуторок". Мальчик двух лет тоже был без присмотра родителей, выпал из окна второго этажа частного дома.

От полученных тяжелых травм дети скончались через несколько дней в больнице.

В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка исполнению законодательства о семейном благополучии, а также причинам и условиям произошедшего.