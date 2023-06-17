В Иркутск прибывают мощи великомученика Георгия Победоносца Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутск прибывают мощи великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщает пресс-служба Братской епархии в своих социальных сетях.

- 6 мая 2023 года Патриарх Кирилл совершил молебен великомученику Георгию Победоносцу в Георгиевском храме Москвы. Таким образом, стартовала Всероссийская акция «Молитва о Победе». Последние боевые действия в Берлине закончились 6 мая 1945 года, в День памяти Георгия Победоносца: победа в Великой Отечественной войне была одержана милостью Божией и по ходатайству святого, - говорят в епархии

С мая по ноябрь мощи привезут в сто городов России. В Иркутске они будут пребывать с 30 июня по 1 июля.

В этот день в 09.00 состоятся торжества из-за принесения мощей в город. Они пройдут в Богоявленском кафедральном соборе.

После проведения литургии запланирован Крестный ход с мощами по направлению к Троицкому храму. В нем мощи останутся до 17.00 1 июля.