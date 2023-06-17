Упали в трубу канализации: в Иркутской области МЧСники и волонтеры спасли семейство утят Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Важна каждая жизнь. С таким девизом работают спасатели ГУ МЧС России. На этот раз иркутские МЧСники спасли семейство утят. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

- 17 июня, во время патрулирования на реке Ангаре сотрудники ГИМС МЧС России обратили внимание на утку, которая вела себя беспокойно. Птица металась из стороны в сторону и громко кричала, - рассказывают спасатели.

Как сказала госинспектор по маломерным судам Иркутского инспекторского отдела Татьяна Алексеева, специалисты подошли с берега и увидели, что в трубе ливневой канализации сидят утята. Сами выбраться птенцы не могли, а пространство к тому же тесное, замусоренное и даже заполнено частично водой.

Тогда на помощь пришли волонтеры, которые как раз проводили неподалеку очистку берега и дна Ангары.

Семерых утят из трубы извлек дайвер Дмитрий Соколов. Мама утка и ее малыши воссоединились и отправились в свой путь по Ангаре.