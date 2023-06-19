Полез смотреть закат: 14-летний подросток в Братском районе погиб, сорвавшись с радиомачты Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Приангарье полицейские устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего В Братском районе полиция разбирается в обстоятельствах смерти 14-летнего подростка при падении с радиомачты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-В ночь с 17 на 18 июня в отделение полиции поступил сигнал, что в селе Большеокинское на улице Лесная с радиомачты упал 14-летний ребенок. Он гулял с друзьями, они решили залезть на высотное сооружение. Когда мальчик был выше первого пролета опоры, внезапно сорвался и упал, - говорят в МВД.

Как добавили в следственном комитете, подростки хотели посмотреть закат.

Как итог, от полученных травм подросток скончался в автомобиле скорой помощи. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следственные органы завели уголовное дело.

Сотрудники полиции напомнили o неукоснительном соблюдении комендантского часа. Подростки не должны находиться в общественных местах с 23 до 6 часов без родителей.